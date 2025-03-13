«Действуют факторы охлаждения»: переход к стагнации в промышленности фактически состоялся

Промышленное производство в Татарстане в январе продолжало расти – к январю 2024-го на 4,9%. Основным драйвером остается обработка. При этом в целом по России аналитики фиксируют переход к стагнации. Впрочем, делать выводы по динамике января преждевременно, но очевидно, что сегментированность роста нарастает. Подробнее – в обзоре «Татар-информа».





Промышленное производство в Татарстане, закончив прошлый год с ростом в 5%, в январе 2025-го оборотов на сбавило – к январю 2024-го объем выпуска увеличился на 4,9%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основным драйвером индустрии Татарстана остается обработка

Промышленное производство в Татарстане, закончив прошлый год с ростом в 5% (к итогам 2023-го), в январе 2025-го оборотов на сбавило – к январю 2024-го объем выпуска увеличился на 4,9%. На эту «среднюю температуру», как и прежде, негативно повлияла «отрицательная стабильность» в добыче (минус 2,8%). А также в меньшей степени, но из-за аномально теплой погоды, и снижение на 7,3% в энергетике.

Положительный вклад внесли отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (сработали с небольшим плюсом, на 1,4%). Но основным драйвером индустрии Татарстана, за счет которого динамика суммарного индекса промышленного производства продолжает так радовать глаз, остается обрабатывающий сектор. В январе он скакнул на 10,6% к аналогичному месяцу прошлого года.

Правда, в этой обширной группе отраслей с разным весом в республиканской экономике сильнее всех в начале года нарастили обороты не те, что относятся к системообразующим, – например, это полиграфические предприятия, производство текстильных изделий (что особенно отрадно, так как прошлый год эта отрасль завершила с огромным минусом), металлургия. В лидерах по темпам роста давно закрепился и ремонт машин и оборудования (почти на 38% к январю 2024-го). Чинить сейчас явно дешевле, хотя и не проще, чем покупать новое, особенно с учетом санкционных ограничений и порождаемых ими проблем с логистикой и не только.

При этом продолжают работать с плюсом четыре из пяти ключевых отраслей экономики Татарстана (на всю пятерку, напомним, приходится почти 80% в отгрузке), за исключением упомянутой вначале добычи. Самый удивительный «подскок» в январе случился в выпуске резиновых и пластмассовых изделий. Однако двузначные темпы роста показали также пищепром и автопроизводство.

Медленнее, но тоже растет и химпром. В целом по стране драйвером этой отрасли выступают минудобрения, и потенциал там огромный, так как основное временное ограничение для роста их выпуска – вывозные транспортные возможности – вскоре может быть снято (речь про портовые мощности). Но в Татарстане, очевидно, благодарить за нефтехимическое счастье нужно СИБУР. С символическим плюсом сработала в январе и нефтепереработка – самый крупный наряду с добычей сектор индустрии (оба они в сумме обеспечивают 50% в отгрузке).

Весомой долей в отгрузке (почти 10%) из отраслей машиностроения в Татарстане обладает только автопром Фото: © Владимр Васильев / «Татар-информ»

По стране рост промпроизводства снизился до 2,2%

Весомой долей в отгрузке (почти 10%) из отраслей, которые относят к машиностроению, в Татарстане обладает только автопром. Но кроме него в эту группировку включают выпуск электрооборудования, компьютеров и периферии, машин и оборудования, а также прочих транспортных средств (авиатехника, судостроение и т.д.).

По итогам прошлого года, по данным Минэкономики РТ, машиностроение в Татарстане выросло на 17,2% при усредненном темпе по всей обработке в 9,7%, а в одном автопроме – в 3,5%. Однако в январе почти все эти отрасли, за исключением автопрома, а также машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сработали в минус. Вероятно, объяснить это можно колебаниями гособоронзаказа – все эти отрасли сильно зависят от такой конъюнктуры.

Правда, данные по прочим транспортным средствам Татарстанстат больше в своих сводках не публикует, поэтому про эту отрасль мы сказать ничего не можем. Кроме одного – перед тем как тихо и незаметно покрыться в прошлом году тайной, она демонстрировала в Татарстане самые высокие темпы роста. Впрочем, в отгрузке на нее приходится всего 2%.

«Рост перестал быть фронтальным, в ряде отраслей его темпы замедлились»

На фоне всей России Татарстан пока выглядит неплохо. Рост промышленного производства в январе 2025-го по РФ замедлился до 2,2%, а обработка выросла «лишь» на 7%. В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) по этому поводу заявили прямо: переход к стагнации в промышленности всей страны «фактически состоялся».

«Январская коррекция объемов производства была ожидаемой. Как мы отмечали ранее, промышленный «разогрев» в конце прошлого года преимущественно отражал закрытие заказов в отраслях, связанных с ОПК. В январе выпуск здесь вернулся к уровням, характерным для III квартала 2024 года. В гражданских же секторах стагнация наблюдается практически с середины 2023 года», – заключают в ЦМАКП.

Ключевой, по мнению экспертов, вопрос – закрепится ли околостагнационная динамика надолго или снижение выпуска будет набирать обороты?

В ЦМАКП считают, что в настоящее время действуют факторы «охлаждения». «Основной – быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, дополнительный – усиление внешнеторговых санкционных ограничений». По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, «влияние жестких денежно-кредитных условий и сокращения ипотеки с господдержкой со второго полугодия 2024-го» сильнее всего отражается на автопроме, а также на отраслях, ориентированных на строительство жилья (металлургия, выпуск стройматериалов и мебели).

Ряд оперативных индикаторов за февраль (индексы PMI от S&P Global) показывают заметное замедление роста деловой активности в обрабатывающей промышленности. Снижение погрузки фиксируют и в РЖД, что косвенно тоже не добавляет оптимизма. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в марте констатировал, что «рост перестал быть фронтальным, замедлились его темпы в ряде отраслей».

«Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики, повышение ключевой ставки, изменение макропруденциального регулирования приводят к сжатию кредитования. А это сдерживает не только спрос, но и инвестиции», – отметил министр.

Снижение погрузки фиксируют и в РЖД, что косвенно тоже не добавляет оптимизма Фото: © «Татар-информ»

Промышленность в целом и обработку в частности в начале года в значительной степени поддержал исключительно машиностроительный комплекс, подчеркивают и в Райффайзенбанке. «Такая разница в динамике машиностроения и прочих отраслей, похоже, подтверждает гипотезу сегментированности экономики: взлет первого мог быть связан с адресным поступлением активных госрасходов в январе, тогда как вторые могли почти не увидеть этих средств, почувствовав при этом охлаждение корпоративного кредитования», – отметил аналитик банка Станислав Мурашов.

В то же время он подчеркнул, что «делать выводы по динамике января преждевременно, так как активность промышленности в начале года традиционно низкая».

Тем не менее эксперты уверены, что ЦБ в этом году придется действовать крайне осторожно, чтобы в стремлении «охладить» экономику не довести ненароком дело до ее «переохлаждения» (пока сам регулятор фиксирует, что охлаждение активности происходит лишь в отдельных отраслях, «но не носит устойчивого характера на уровне экономики в целом»). Напомним, в обновленном макропрогнозе Банк России «ставит» на замедление роста ВВП до 1-2% по итогам 2025-го (два последних года темпы роста составляли по 4,1%) и до 0,5-1,5% по итогам 2026-го.

И верит, что с учетом «более продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий» экономика вернется к сбалансированным темпам роста (1,5-2,5% в год) лишь в 2027-м.