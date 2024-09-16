Инвестрейтинг районов: топ-10 муниципалитетов Татарстана по привлечению денег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вложения в 45 районов РТ за полугодие превысили 438 млрд рублей

«Татар-информ» снова выяснил, как инвестиции, обильным потоком текущие в Татарстан в этом году, распределяются между муниципальными районами республики. Данные доступны на ресурсе «Открытый Татарстан». На 43 района, а также два главных города республики – Казань и Набережные Челны – в первом полугодии 2024-го пришлось 438,1 млрд рублей (без учета бюджетных вложений).

Более 366 млрд рублей, или свыше 80% от этой суммы, снова привлекли 10 муниципалитетов Татарстана. Их список стабилен, но внутри главного топ-10, конечно, происходят косметические изменения. На этот раз без изменений осталось распраделение мест во второй половине группы, а вот в первой заметно перемещение с пятой на третью позицию Елабужского района, потеснившего Альметьевский.

Лидерство Казани, в том числе обусловенное и административным статусом, также остается абсолютным. Между первым местом, на котором находится столица Татарстана (более 120,5 млрд рублей), и последним – Камско-Устьинский район (288,2 млн рублей) – разброс просто космический.

Выделим также Бавлинский район, занявший 11-е место – более 6,1 млрд рублей за первое полугодие. Более 5 млрд за этот же срок привлекли Азнакаевский, Лениногорский, Верхнеуслонский и Нурлатский районы. Чуть не дотянул до этого рубежа Сармановский (4,3 млрд рублей), планку в 3 млрд взял только Чистопольский район, а в 2 млрд – Новошешминский и Бугульминский. Еще 15 муниципалитетов сумели за обозначенный период привлечь более 1 млрд рублей инвестиций.

Абсолютные суммы вложений – очевидно, не совсем корректный индикатор для межмуниципальных сравнений в силу разницы потенциалов, инвестпривлекательности и других факторов. Но и при пересчете инвестиций на душу населения разница между районами тоже сглаживается не кардинально. Хотя топ-10, составленный по этому относительному показателю, выглядит иначе.

Казань, кстати, при таком пересчете оказалась всего лишь 15-й, с уровнем ниже среднереспубликанского (97,4 тыс. рублей). А Набережные Челны, как и по итогам первого квартала, снова замкнули лишь первую двадцатку (66,5 тыс. рублей). Безусловным же лидером оказался опять же Елабужский район (592,5 тыс. рублей). Занявший вторую строчку Верхнеуслонский отстает от него почти в два раза (304,2 тыс. рублей).

Минимальный же уровень подушевых инвестиций (14,2 тыс. рублей) за первое полугодие сложился в Агрызском районе. А «общереспубликанские» 109,4 тыс. рублей снова смогли превысить лишь 12 муниципалитетов.

Во втором квартале динамика инвестиций существенно замедлилась

Всего за январь – июнь текущего года объем инвестиций в основной капитал в Татарстане превысил 521 рублей, это на 24,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма рассчитана по полному кругу хозяйствующих субъектов, а динамика – в сопоставимых ценах.

Бюджетные средства за обозначенный период превысили 83 млрд рублей, в том числе более 49 млрд пришло в республику из федеральной казны. Доля этого источника, кстати, в этом году оказалась ниже, чем было в 2023-м, – Татарстану больше приходится вкладывать собственных средств.

За вычетом субъектов МСП (а также инвестиций, «не наблюдаемых прямыми статистическими методами») объем капвложений за первое полугодие составит 373 млрд рублей (в первом полугодии 2023-го было 257,7 млрд рублей). Рост к аналогичному периоду прошлого года, по данным Татарстанстата, составил 32,5%.

Интересно, что фантастическая динамика инвестиций в первом квартале (плюс 39%, 234 млрд рублей) во втором существенно замедлилась – до 14,2%. Хотя в деньгах – 287,4 млрд – весна и начало лета оказались и удачнее. Кстати, в прошлом году за первый квартал инвестиции в Татарстане выросли всего на 10%, за второй – на 22,2%, а по итогам первого полугодия – на 16,9%. Настоящий разгон начался с третьего квартала (плюс 47,2%!), но по итогам всего года рост составил 22%, в абсолютных цифрах впервые превысив планку в 1 трлн рублей. Все это говорит о том, что в этом году капвложения растут от довольно высокой базы, что не может не радовать.

Определенную тревогу, пока лишь мимолетную, вызывает три обстоятельства. Во-первых, доля собственных средств как основного источника частных инвестиций продолжает медленно увеличиваться – уже до 66,4%. Причем это происходит даже при скромном росте доли банковского кредитования (в целом, правда, все еще остающейся мизерной) и полном обнулении иностранных займов.

Во-вторых, в отраслевом разрезе более трети инвестиций, как и годом ранее, пришлось на обрабатывающие производства, в том числе в Татарстане – в нефтепереработку и химпром. При этом доля транспортировки и хранения снизилась в первом полугодии 2024-го в сравнении с аналогичным периодом 2023-го с 25% до 19%, а добычи полезных ископаемых (13%) на этот раз оказалась лишь чуть выше деятельности по операциям с недвижимым имуществом (12%). Тогда как годом ранее на эти два вида приходилось почти 17% и 6% соответственно.

В-третьих, в структуре инвестиций почти половина снова была направлена в здания (кроме жилых) и сооружения, а также «расходы на улучшение земель». И лишь более трети – в машины и оборудование. Неудивительно, что динамика вложений четко коррелирует с темпами роста объемов в строительстве – там за полугодие в Татарстане освоили уже более 397 млрд рублей, на 22,5% больше, чем в том же периоде прошлого года. Однако не исключено, что инвестиции растут и вслед за удорожанием – как материалов, строительно-монтажных работ, так и всевозможного «железа».

Рост инвестиций по итогам 2024 года должен составить 3,3%

Согласно обновленному прогнозу Минэкономики РТ, рост инвестиций по итогам 2024 года в Татарстане должен составить 3,3%, в абсолютном выражении планируется установить очередно рекорд – более 1,33 трлн рублей. В следующие три года динамика должна ускоряться, до 3,8% по итогам 2025-го, 4,6% – в 2026-м и до 5,4% в 2027-м, с ростом абсолютной цифры до 1,8 трлн рублей. Как заявил на недавнем заседании Кабмина РТ глава ведомства Мидхат Шагиахметов, для стимулирования частной инициативы «важно как создавать предсказуемые условия для бизнеса, так и правильно распределять риски между инвесторами и государством в проектах».

Интересно, что Минэкономразвития РФ в своем прогнозе для всей страны нарисовало иную картину. С учетом высоких результатов первого полугодия (плюс 10,9%) рост инвестиций в 2024-м должен составить 7,8%, что в три раза больше, чем прогнозировалось в апреле (2,3%). Но меньше, чем вышло по итогам 2023-го – 9,8%. Однако в 2025 году динамика должна замедлится до 2,1% с последующим ускорением лишь до 3% и 3,3% в 2026 и 2027 годах соответственно.

В ведомстве такой пессимизм в прогнозах связывают с двумя причинами. Во-первых, жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой ЦБ, и направленной на снижение инфляции до целевого таргета в 4%. Добиться этой заветной цели регулятор хочет в том числе и за счет удорожания заемного финансирования, следствием чего станет и замедление инвестиционной активности. А она последние два года и так держалась на крайне высоком уровне, заявил РБК источник в Минэкономразвития РФ. По его словам, «такой уровень темпов роста инвестиций длительное время продолжаться не может просто в силу нормальных экономических причин».

Во-вторых, на динамику капвложений, особенно частных, сильно повлияет и налоговая реформа, особенно рост ставки налога на прибыль в 2025-м с 20: до 25% (не забываем про высокую долю собственных средств как основного источника инвестиций).

По оценке аналитиков Райффайзен банка, пока что высокий инвестиционный спрос поддерживают госбюджет (в том числе инвестиции ФНБ в инфраструктуру) и крупные проекты госкомпаний, «необходимость импортозамещения, а также пока еще высокий уровень предпринимательской уверенности крупного бизнеса». Но «экономика уже демонстрирует признаки выхода из состояния перегрева, а трудности с импортом сохраняются», так что замедление инвестиций – вопрос времени.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не должно создаваться впечатления «беспроблемности» в этой сфере»

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) напомнили, что прирост инвестиций начал устойчиво превышать прирост ВВП еще с 2017 года. А по итогам 2023-го позитивный «инвестиционный разрыв» достиг рекордных за последние 15 лет значений! Так, за два сложнейших кризисных года объем инвестиций в сопоставимых ценах возрос на 17,2% (2023 к 2021 году), а за четыре (к 2019 году) – на 27,1% (!).

«Безусловно, фиксируемая высокая инвестиционная активность отражает процессы структурной трансформации экономики. Идет активная адаптация к новым, резко осложнившимся, внешним условиям и формирование заделов для последующего развития», – отметили в ЦМАКП. Тут же добавив, что высокие темпы роста инвестиций не должны создавать впечатления «беспроблемности» в этой сфере.

«Ложечками дегтя», по мнению аналитиков, можно считать, например, во многом вынужденный характер части прироста инвестиций, связанный, скорее, с «вложениями в стабилизацию», а именно с необходимостью адаптации к возникшим ограничениям, чем с классическими «инвестициями в развитие». Иллюстрирует этот тезис резкое ускорение динамики вложений в объекты интеллектуальной собственности (в том числе в программное обеспечение) и «прочие виды фондов», при замедленном росте «материально-вещественного» ядра инвестиций (нежилых зданий и сооружений, а также машин и оборудования).

Еще одна «ложечка» – снижение «уровня технологичности» инвестиций (что видно и по Татарстану). Вложения в машины и оборудование в РФ сокращаются (за 2022–2023 годы – более чем на 8%), а в нежилые здания и сооружения – растут (на 35%!). При этом переориентация импорта «с Европы на Китай», то есть с рынков с более высокой стоимостью единицы товара на рынок с более низкой (из-за разницы в качественных характеристиках), наложилась на необходимость учета логистических издержек в рамках схем «параллельного импорта», а также усложнения расчетов с контрагентами.

Наконец, тревожит ЦМАКП и дальнейшее сжатие «ресурсной базы» для финансирования инвестиций – на долю собственных средств, «подкрепленных беспрецедентным усилением роли госфинансирования», в 2023-м пришелся практически весь прирост инвестиций – 81% (против 72% в 2017-м и 75% в 2019-м). Одновременно кратно снизился приток средств от российских банков, а по зарубежным источникам был зафиксирован ожидаемый отток.

Замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, правда, считает, что высокая инвестиционная активность – одна из задач, поставленных Президентом РФ для достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика». «Для этого Правительство РФ и дальше продолжит создавать комфортные условия для бизнеса, чтобы он мог инвестировать в экономику, продолжит совершенствовать механизмы поддержки, в рамках которых будут разделяться возможные риски», – заявила чиновник.