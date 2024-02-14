Интервью с Путиным в Х посмотрели 200 млн раз

Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в X (бывшая соцсеть Twitter) посмотрели 200 млн раз.

Фото: скриншот соцсети

Число репостов на данный момент превысило 270 тысяч, отметку «нравится» поставили 1 млн человек. Кроме того, американский журналист одновременно с Х опубликовал 2-часовое видео у себя на YouTube-канале – через видеохостинг за 4 дня интервью на данный момент посмотрели 16 млн человек, лайкнули 889 тысяч.

Напомним, порог в 100 млн в соцсети был достигнут в первый же день – примерно за 14 часов после публикации (видео было размещено в 2.25 по московскому времени 9 февраля). При этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян 11 февраля сообщала, что суммарные просмотры приближаются к отметке в 1 млрд.

Расшифровка встречи Такера Карлсона с Владимиром Путиным также была опубликована на сайте Кремля. Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.