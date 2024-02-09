Число просмотров интервью с Путиным в соцсети Х преодолело отметку в 100 миллионов

Интервью Президента России Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (прежде Twitter) перешагнуло отметку в 103,1 млн просмотров примерно за четырнадцать с половиной часов.

Число репостов на момент написания материала превысило 229 тыс., отметку «нравится» поставили 718 тыс. человек. В закладки интервью внесли 212 тыс. пользователей, пост с ним собрал около 50 тыс. комментариев.

Скриншот соцсети

В свою очередь на видеохостинге YouTube количество просмотров интервью превысило 5 млн.

Расшифровка встречи Такера Карлсона с Владимиром Путиным также опубликована на сайте Кремля. Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.

Полное интервью Президента РФ на русском языке можно посмотреть по ссылке.