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Число просмотров интервью с Путиным в соцсети Х преодолело отметку в 100 миллионов
Интервью Президента России Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону в социальной сети X (прежде Twitter) перешагнуло отметку в 103,1 млн просмотров примерно за четырнадцать с половиной часов.
Число репостов на момент написания материала превысило 229 тыс., отметку «нравится» поставили 718 тыс. человек. В закладки интервью внесли 212 тыс. пользователей, пост с ним собрал около 50 тыс. комментариев.
В свою очередь на видеохостинге YouTube количество просмотров интервью превысило 5 млн.
Расшифровка встречи Такера Карлсона с Владимиром Путиным также опубликована на сайте Кремля. Свое желание взять интервью у российского лидера журналист объяснил тем, что, по его мнению, американцы абсолютно не в курсе событий, происходящих в России и на Украине.
Полное интервью Президента РФ на русском языке можно посмотреть по ссылке.
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