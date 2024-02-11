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Политика 11 февраля 2024 20:35

Симоньян: Интервью Путина набрало порядка миллиарда просмотров

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Интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону приближается к отметке в 1 млрд просмотров. Об этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

По ее словам, эта цифра является суммарной — по источникам на разных языках.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», — заверила Симоньян.

Так, только в соцсети Х набралось порядка 180 млн млн просмотров, не учитывая сайт самого журналиста и ресурсы на разных языках.

По словам участницы программы, даже жители США считают это интервью историческим.

Интервью Президента России американскому журналисту продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. По словам Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.

#Владимир Путин #Интервью #маргарита симоньян
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