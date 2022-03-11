Интерпол не стал исключать Россию из организации
Интерпол не станет исключать Россию из своего состава, но изменит процедуру приема поступающих от нее запросов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Международной организации уголовной полиции.
В организации заметили, что «на политическом уровне прозвучали призывы приостановить членство или исключить Россию из сети Интерпола».
Вместе с тем там упомянули, что руководители правоохранительных органов из разных стран попросили продолжить сотрудничество с РФ, отметив риск возникновения «серьезных проблем с безопасностью в случае прекращения обмена информацией».
В Интерполе также сослались на статью 2-ю устава организации, согласно которой она должна поддерживать сотрудничество по линии полицейских служб и сохранять открытыми каналы коммуникации.
При этом РФ больше не сможет отправлять запросы напрямую в страны — члены международной организации. Она должна будет делать это через Генеральный секретариат для проверки обращений на соответствие правилам Интерпола.
Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Затем он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.
Сначала Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Потом Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.