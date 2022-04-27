Институт пространственного планирования РТ возглавил замглавы института генплана Москвы

Институт пространственного планирования Татарстана возглавил Олег Григорьев, следует из данных информационного ресурса «СПАРК».

Организация была зарегистрирована 21 марта, тогда же и был назначен руководитель.

Адрес института – Казань, Декабристов, дом 4. В настоящее время здесь располагается Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан.

В информации на сайте Института генплана Москвы говорится, что Олег Григорьев был первым заместителем директора учреждения по производству.

Родился 6 ноября 1957 года в с. Изгары Татарской АССР. В 1980 году закончил Казанский инженерно-строительный институт. Начал профессиональную деятельность архитектором в проектном институте «Казгражданпроект». Работал главным специалистом отдела градостроительства «Госкомархстроя ТССР», директором Республиканского научно-методического и проектного центра архитектуры и градостроительства Госкомархстроя Татарстана и ряда других проектных институтов Казани.

Государственное бюджетное учреждение «Институт пространственного планирования Республики Татарстан» учреждено постановлением, подписанным Премьер-министром республики Алексеем Песошиным в январе. Организация создана по предложению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Институт будет заниматься вопросами ведения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан, разработкой и актуализацией градостроительной документации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно обращал внимание на необходимость комплексного развития территорий.

В Татарстане в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн квадратных метров жилья.

«Вместе с тем интересы застройщиков зачастую не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда. Нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории», – отмечал Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркивал, что градостроительные вопросы должны жестко согласовываться. Также должны быть продуманы и сбалансированы вопросы обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Именно этими вопросами должен заняться Институт пространственного планирования.