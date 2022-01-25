Для координации застройки в Татарстане создан Институт пространственного планирования

Кабинет министров РТ создал государственное бюджетное учреждение «Институт пространственного планирования Республики Татарстан», следует из постановления, подписанного Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Учреждение создано по предложению Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Институт будет заниматься вопросами ведения Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Татарстан, разработкой и актуализацией градостроительной документации.

Минстрой РТ в течение 30 дней должен утвердить устав учреждения, в течение 10 дней после этого ведомство должно представить в Министерство земельных и имущественных отношений РТ перечень государственного имущества, которое необходимо для обеспечения деятельности учреждения. Минстрой будет ежегодно утверждать государственное задание и план финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно обращал внимание на необходимость комплексного развития территорий.

В Татарстане в ближайшие 10 лет планируется построить более 30 млн квадратных метров жилья.

«Вместе с тем интересы застройщиков зачастую не соотносятся со стратегическими планами развития территории. В результате внутри агломераций наблюдается перегрузка транспортной сети, нехватка инженерной, социальной инфраструктуры, разбалансированность рынка труда. Нужна четкая координация вопросов жилищного строительства и программ развития территории», – отмечал Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием к Государственному Совету Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркивал, что градостроительные вопросы должны жестко согласовываться. Также должны быть продуманы и сбалансированы вопросы обеспечения транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Именно этими вопросами должен заняться Институт пространственного планирования.