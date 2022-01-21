Противовес Москве: Кудрин предложил создать Поволжскую агломерацию с центром в Татарстане

Как будет развиваться территория Татарстана — за счет крупных городов или периферии агломераций, обсудили сегодня в Доме Правительства РТ на сессии по обсуждению реализации Стратегии-2030. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал смотреть шире и создать мегаагломерацию из субъектов Поволжья с ядром в Татарстане.

Возможные варианты развития территорий Татарстана рассмотрели в Доме Правительства РТ на сессии по обсуждению реализации Стратегии-2030

Фото: president.tatarstan.ru

«Развивая агломерации, мы должны создавать равные условия для жизни»

Стратегия «Татарстан-2030» была разработана с привлечением Леонтьевского центра и принята еще в 2015 году, процессом тогда руководил Алексей Кудрин. Президент Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что стратегия имеет статус закона и все государственные программы формируются на основе этой программы.

«Стратегия — это живой документ, который, как мы и договаривались, дополняется с учетом текущих реалий. Например, Стратегия-2030 была синхронизирована в 2019 году с нацпроектами, утвержденными Президентом РФ Владимиром Путиным. При этом значительных изменений мы не внесли, поскольку основные цели и задачи нацпроектов соответствуют нашей Стратегии-2030», — подчеркнул Президент Татарстана.

Он напомнил, что главная цель документа ­— развитие человеческого капитала. Приоритет стратегии — создание социальной инфраструктуры и формирование комфортной среды. Только в прошлом году Татарстан направил на развитие этой сферы около 100 млрд рублей, в том числе на дороги, школы, детские сады, объекты здравоохранения, спорта, культуры. В последние годы республика активно развивает общественные пространства: три года подряд благоустраивается более 1 тыс. дворов многоквартирных домов.

Рустам Минниханов подчеркнул, что главные точки развития экономики — это агломерации, в Татарстане — Казанская, Камская и Альметьевская.

Сдерживают их развитие отсутствие правовой базы и неопределенность с финансовым обеспечением. «Можно назвать территорию агломерацией, но если там не сделать инфраструктуру, денег не закачать, то ничего не получится», — полагает Президент Татарстана.

Частично вопрос финансирования сейчас решается за счет федеральных инфраструктурных займов. Первые две заявки Татарстана на обеспечение водой «Лаишевского узла» и строительство дорог для проекта «Большой Зеленодольск» уже одобрены. «Следующий этап — это Камская агломерация, Тукаевский район», — сказал Минниханов.

В Казани развитию агломерации поможет строительство вылетных магистралей и трассы М12. Камского кластера — М7 с обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны с мостовым переходом через Каму, Альметьевской агломерации — строительство трассы Алексеевское — Альметьевск. По всем проектам работа идет.

«Мы понимаем, что, развивая агломерации, мы должны создавать равные условия для жизни на всей территории республики. В то же время нельзя без внимания оставлять малые города и сельские территории — у нас много программ их развития, которые предусматривают не только инфраструктуру, но и создание предприятий, промышленных площадок. Эта работа тоже идет, мы ежемесячно заслушиваем один муниципалитет. Каждый район рассказывает, как он развивает малый и средний бизнес», — подчеркнул руководитель республики.

Мидхат Шагиахметов сообщил, что сегодня в трех агломерациях проживает около 3 млн человек, или 77% населения республики Фото: president.tatarstan.ru

В трех агломерациях Татарстана живет 77% населения республики

Основной темой сессии стало развитие агломераций. Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что сегодня в трех агломерациях проживает около 3 млн человек, или 77% населения республики. Доля агломераций в валовом региональном продукте превышает 80%.

Он отметил, что сегодня есть ряд ограничений для развития агломераций. Основное — правовое регулирование: в российском законодательстве есть пробелы, в том числе в сферах земельных отношений, градостроительства и местного самоуправления. Это все приводит к раскоординации муниципалитетов.

Необходима и финансовая основа для агломераций. По мнению министра, для этого было бы логично создать Фонд развития агломераций, расходы могли бы нести как субъекты России, так и федеральный бюджет. Деньги могли бы направляться на дороги и коммуникации. Подключиться к этому могла бы и госкорпорация ВЭБ.

Шагиахметов подчеркнул, что сейчас на уровне муниципалитетов не синхронизируются планы жилищного строительства, коммуникаций, в результате возникает дисбаланс. Министр сообщил, что прорабатывается вопрос создания единого транспортного каркаса агломераций, организации межмуниципальной транспортной системы, обсуждается, как восполнить нехватку земельных ресурсов в границах городов — ядер агломерации.

Сейчас дефицит рабочих мест в пригородах приводит к маятниковой миграции и увеличению загруженности транспортных магистралей, ведь рабочие места в основном сосредоточены в ядрах-агломерациях. К тому же они выше оплачиваются. В настоящее время разрабатывается программа подготовки кадров на уровне республики, где эти вопросы должны быть учтены, сказал министр.

Наталья Трунова считает, что агломерации должны развиваться не только внутри себя, но и выстраивать между собой связи Фото: president.tatarstan.ru

«Значительная часть населения переместится в зону коттеджной застройки, в периферийные небольшие города»

Аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова считает, что агломерации должны развиваться не только внутри себя, но и выстраивать между собой связи.

Президент Татарстана заметил, что Китай мощно развивается за счет высокоскоростных магистралей. Создание ВСМ до Казани обсуждалось 10 лет, решили строить до Санкт-Петербурга, но и она уже под вопросом. «Решил — надо сразу строить. Наша страна, она большая, и нам надо ее за счет дорог развивать. Хорошо, спасибо, что создают высокоскоростную дорогу М12. Но способна ли существующая или прогнозная инфраструктура обеспечить тот рост, который мы планируем? Нет, не обеспечит», — заметил Минниханов.

Глава Счетной палаты РФ сказал, что России нужно в два или три раза поднять объемы строительства инфраструктуры. «Самое главное, это возможно», — сказал Кудрин, но тут же себя пресек, видимо, чтобы не раскрывать резервы.

Президент партнерства «Новый экономический рост» Михаил Дмитриев констатировал: пандемия дала толчок развитию удаленных форматов занятости, развитию электронных платформ торговли и дистрибуции. По его словам, если раньше границы влияния агломераций были в полутора часах езды от центра города, то сейчас они начали стремительно расширяться. Эксперт считает, что 15-20% населения готовы переехать из центра в более просторное и доступное жилье на периферии. «Стратегия развития Татарстана на период 10-15 лет должна принимать во внимание эти тренды. Эти миграционные процессы могут довольно заметно ускориться», — считает экономист.

Так как в Татарстане высокая плотность проживания населения, говорить только о трех агломерациях бессмысленно. «Это становится единая городская агломерационная среда, где влияние ядер агломерации распространяется, по сути, на подавляющую часть территории республики, охватывается большая часть населения», — полагает Дмитриев.

По его мнению, бизнес сейчас проще открыть на периферии и действовать удаленно, в связи с чем сместятся и акценты с центра на периферию. Значение маятниковой инфраструктуры — тех же дорог — будет снижаться. «Потому что значительная часть населения переместится в зону коттеджной застройки, в периферийные небольшие города, удаленные от центров агломераций на 2-3 часа, потому что не нужно будет ездить каждый день в центр. Но это будут города с комфортным условием проживания», — дал прогноз эксперт.

Модератор сессии — директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре Борис Жихаревич с сомнением отнесся к такой перспективе, отметив, что каждый день на въезде или выезде из Казани образуются большие пробки, так как «все тянутся в центр».

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Минтранс РТ ведет переговоры с «Автодором» по созданию платных дорог в Казани

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарид Ханифов рассказал о Казанской агломерации. Через нее проходят несколько федеральных трасс. Из Казанской агломерации ведут четыре транспортных коридора, на которые приходится 70% нагрузки: Оренбургский и Мамадышский тракты, Горьковское шоссе и дорога в районе Дербышек в сторону Арска. Каждый день транспортный поток здесь составляет 265 тыс. автомобилей.

В результате пришли к идее строительства дорог-дублеров с «функциями платных вылетных магистралей».

«Сегодня ведутся консультации с госкомпанией «Автодор» на предмет платности и совместно анализируем подобные реализованные проекты. В частности, по Санкт-Петербургу. Консультируемся по таким проектам, как дублер «Дербышки», разделенный у нас на три этапа от М7 до Компрессорного, от Компрессорного до Абжалилова и от Абжалилова до Гвардейской, откуда берет начало и следующая вылетная трасса до М7 — это Вознесенский тракт. Также консультируемся и планируем дублер Оренбургского тракта. Здесь особый интерес проявляет госкомпания «Автодор». Дело в том, что эта вылетная трасса выходит на будущую трассу М12. Для них интересно взаимодействие», — отметил министр.

По расчетам, на вылетные магистрали может быть направлено до 50% средств из федерального бюджета, 20% — средства республики, 30% — инвестора. Кроме того, уже реализуются проекты по строительству Вознесенского тракта за счет инфраструктурных кредитов с выходом на М7 и расширению Горьковского шоссе. Также планируется развивать железнодорожный и водный транспорт.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев обратил внимание на нехватку земельных участков для развития территорий. «Еще один насущный вопрос — территориальные резервы, которые были заложены в генпланах населенных пунктов, исчерпались быстрее прогнозов. С этой проблемой столкнулись большинство муниципалитетов. Здесь заметную роль сыграли и прирост населения, и рост обеспеченности жилой площадью. Однако это свидетельствует, по нашему мнению, и о низкой эффективности использования территорий. Немаловажен факт появления в Казанской зоне и приказанской зоне собственников земельных массивов, у которых бизнес-интересы не всегда совпадают с оптимальным использованием территорий», — подчеркнул Кудряшев.

Вместе с тем замминистра отметил, что Казанская агломерация лидирует по вводу жилья и планирует сохранить существующие темпы строительства. «Объем ввода жилья в Казанской агломерации ежегодно растет. В прошлом году на нее пришлось 62% от общереспубликанского жилищного строительства. В абсолютных цифрах это более 1,8 млн кв. метров жилья. И на 2022 год те же планы у нас стоят», — подчеркнул замминистра.

Рустам Минниханов пояснил, что планированием развития пригородов будет заниматься новая структура — Институт пространственного развития РТ Фото: president.tatarstan.ru

Планировать пригороды будет Институт пространственного развития Татарстана

Президент Татарстана отметил, что вопрос застройки территорий вблизи крупных городов рассматривался еще когда вице-премьер РФ Марат Хуснуллин работал в Правительстве Татарстана. Планировалось развитие территорий в радиусе и 30, и 50 километров. «Мы эти вещи немного упустили, и у нас пригород хаотично развивался за это время. Сейчас мы уже “накушались”. Бизнес — он очень прагматичный. Они построили, продали и “до свидания”. Откуда брать налоги, как это все будет содержаться, где социальная инфраструктура?» — задал Минниханов риторический вопрос.

Президент Татарстана пояснил, что планированием развития пригородов будет заниматься новая структура — Институт пространственного развития РТ. Решение о его создании уже принято.

«Мы с этим опоздали, я согласен. Очень много ошибок за это время успели наделать. А ошибки еще будут. У нас 30 тыс. гектаров земли в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Пестречинском, Лаишевском районах и Высокогорском уже переведены (из земель сельхозназначения, — прим. Т-и). С землей проблем нет. Просто надо структурно, жестко выстроить эти отношения. Мы готовы раздавать земли, но должны строить с учетом тех норм и стандартов, которые определит этот институт. Нам окончательно надо точку поставить», — подчеркнул Минниханов.

По его словам, это вопрос развития дорог, медицинского и культурного обслуживания, безопасности, обращения с отходами.

«Надо иметь в виду, что у нас почти 1 млн человек летом переезжают в пригород рядом с Казанью, рядом с Челнами. Они же тоже нуждаются в инфраструктуре. У нас есть программы по подведению дорог, воды, но это локальные вопросы. Стратегически эти темы нужно четко спланировать, что и как там будет», ­— отметил Президент.

Речь не только о комплексной застройке — в агломерациях важно создавать рабочие места, в том числе за счет индустриальных площадок на прилегающих к крупным городам территориям.

Алексей Кудрин: «Внутри этой агломерации вы более сильный центр. Вы будете центром притяжения» Фото: president.tatarstan.ru

Кудрин видит Татарстан в центре Поволжской агломерации

Заключительное слово взял Кудрин. Он предупредил, что выскажет неожиданный тезис, и не совсем по стратегии. Глава Счетной палаты отметил, что определяющими в будущем будут крупные агломерации, соответствующие международному уровню, или те, которые влияют на мировую повестку.

Он уточнил, что население Татарстана составляет около 4 млн человек. «Татарстан сам по себе еще недостаточный имеет вес, несмотря на свою эффективность, энергичность, целеустремленность. Мы считаем в рамках наших оценок, что таким может быть регион, который объединяет и 8, и 9, и 12 млн. Это уже может быть центром международного уровня с соответствующим качеством жизни. Подумайте над тем, что Поволжская агломерация, или мегаагломерация, или метрополия имеет значение и в интересах Татарстана», ­— начал развивать свою мысль Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что регионы Поволжья удачно расположены с географической точки зрения. Развитие агломерации позволило бы решить вопрос дефицита кадров, в том числе в Татарстане.

«Внутри этой агломерации вы более сильный центр. Вы будете центром притяжения. Вы подумайте над этим. В России сейчас Москва единственный центр, который может соответствовать мировому уровню, даже Петербург с 5 млн (жителей, — прим. Т-и) слабовато дотягивает. (…) При всей моей любви к Петербургу он вяловат для того, чтобы быть энергичным прорывным регионом. Москва и Питер, похоже, пойдут на дальнейшее сближение», — спрогнозировал Кудрин.

По его оценке, доля Москвы и Санкт-Петербурга составит около 40% ВВП России к 2050 году.

«В противовес этому в России нам нужно создать несколько крутых агломераций. Вокруг Екатеринбурга, в Поволжье, Краснодар — Ростов способны это потянуть, группа Новосибирск — Томск. Нам нужно такие центры создать в противовес. Собянин немножко обидится: сейчас пока что он высасывает все силы, и надо создать такие центры (в регионах, — прим. Т-и). Туда даже из Москвы и Питера частично приедут», — убежден Кудрин.

Он отметил, что Татарстан «сам силен и мускулист», но нужно посмотреть шире.

«В целом идея очень правильная», — оценил Президент Татарстана. Он напомнил, что в советское время был даже промышленный кластер на территориях республики и Башкирии. Вместе с тем Минниханов заявил, что сначала надо решить текущие вопросы: «Внутреннюю агломерацию поднять, а потом с кем-то пожениться».

Он предложил создать рабочую группу с участием Леонтьевского центра, пригласить принять участие в ней соседние регионы.

«И Татарстан выиграет!» — обрадовался поддержке идеи Кудрин.

«Нет, Россия выиграет. Я сначала про Россию думаю, потом про Татарстан», — ответил Минниханов.

«Что касается создания такой мегаагломерации — мы за. Мы же не обсуждаем территориальные вопросы, каждая территория суверенная, и пусть будет. Это глупости, если эту тему будет кто-то трогать», — сказал Минниханов.

Однако рассмотреть вопросы кооперации можно, считает он.

К вопросу мегаагломерации участники встречи еще планируют вернуться — Кудрин поручил подготовить соответствующий пакет вопросов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru