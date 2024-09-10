Иностранцы и женщина-медик в составе команды контрактников уехали на СВО из Нижнекамска

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная команда военнослужащих по контракту, а это 8 человек, убыли по местам службы из Нижнекамска. В числе тех, кто отправляется на передовую, есть и двое иностранных граждан, а также женщина-медик, которая уже в пути к месту прохождения службы.

Проходить службу они будут в подразделениях всех округов, флота, в том числе участвовать в СВО. Накануне добровольцев проводили их родные и близкие, военный комиссар города, представители духовенства, и представители «Боевого братства».

«Вот они, восемь добровольцев, которые вскоре пополнят ряды вооруженных сил России. Все они подписали контракт. Они будут делать историю, как делали наши деды и прадеды», — сказал военный комиссар города и района Газинур Ситдиков.

Родные сказали напутственные слова.

«Он долго готовился, говорил, что хочет, я была против, прошло полтора года и он сказал, что должен быть там — душа зовет. Кто-то должен встать на защиту», — рассказала сестра одного из контрактника Мария Галова.

«В сердце, как у всех матерей, переживания, неизвестность, страдания. Надежда, прежде всего. То, что пошел сын, для меня было шоком. Потому что мужчина должен познать какие-то трудности, осознать и наверное понять смысл своей жизни, понять значение своей семьи», — считает мама военнослужащего Тамара Галова.

Многие рассказывают, что идут на фронт за отцом, другом, братом или сыном, потому что оставаться в стороне больше не могут.

«Проснулся и решил — я должен быть там. Жена в шоке, мама в шоке, зять в шоке. Я не трус, я все эти проблемы переношу с лёгкостью. Боялся, что жена не поймёт, а поняла. Это самое главное», — сказал контрактник Дмитрий Клинов.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру