Иннополис примет встречу министров связи стран БРИКС

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В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, в Иннополисе 26 и 27 сентября состоятся 10-я встреча министров связи стран БРИКС и Цифровой форум БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РТ Романа Шайхутдинова.

Оба события будут организованы в рамках председательства России в БРИКС. Участниками Цифрового форума станут представители государства и бизнеса, эксперты в области цифровизации и представители образовательного сообщества. Ключевыми темами определены искусственный интеллект, цифровые компетенции и цифровая инфраструктура.

В свою очередь встреча министров связи стран БРИКС — ежегодное событие, на котором рассматриваются вопросы развития и расширения отраслевого сотрудничества между государствами, входящими в организацию, в цифровой экономике и информационно-коммуникационных технологиях.

Основная тема 10-й встречи сформулирована следующим образом: «Суверенитет против взаимосвязанности: поиск баланса». По ее итогам предполагается принять декларацию, отражающую ключевые принципы, общие подходы и направления сотрудничества в области технологий ИИ, совместного развития и взаимного признания цифровых компетенций и обеспечения недискриминационного доступа к цифровой инфраструктуре, пояснили в пресс-службе.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.