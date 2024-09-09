На саммите в Казани пройдет встреча министров связи и коммуникаций стран БРИКС

На саммите БРИКС, который пройдет в октябре в Казани, пройдет встреча министров связи и коммуникаций стран объединения. Об этом на пленарной сессии Международного форума Kazan Digital Week 2024 сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Президентом и Правительством страны Татарстану оказано высокое доверие — республика выбрана площадкой для целого ряда международных мероприятий. Нам предстоит провести в Иннополисе встречу министров связи и информатизации стран БРИКС на XVI саммите в октябре. В целом в мероприятии поучаствуют делегации из 40 стран и пяти международных организаций», — рассказал Минниханов.

Он напомнил, что также в этом году Казань приняла первые в истории «Игры будущего», а форум Kazan Digital Week получил федеральный статус.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Республики Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. 5 новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире. Столица Татарстана примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го.