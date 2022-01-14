Инфекционист заявил, что «омикрон» может быть не последним штаммом коронавируса

Новый омикрон-штамм коронавируса может быть не последней из мутаций, так как вирус постоянно развивается. Об этом главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал в интервью РБК.

«Вирусы не останавливаются в своей эволюции. Появление мутаций зависит от условий, в которых живет вирус. Поэтому наивно думать, что на варианте „омикрон“ эволюция вируса остановится», — отметил специалист.

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян в интервью «Известиям» высказал мнение о том, что «омикрон» условно можно будет считать спасением от пандемии, если верно предположение, что вызываемое им заболевание проходит в легкой форме.

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко отметил, что срок окончания пандемии зависит от иммунной прослойки населения и мутагенности коронавируса.

По словам Чуланова, количество будущих новых штаммов и сроки эпидемии коронавируса зависят от наличия эффективных противовирусных средств, вакцинации и от соблюдения противоэпидемических мер.

«Эти факторы вносят основной вклад в то, что мы увидим дальше: будет ли это еще десяток новых вариантов или пандемия закончится на „омикроне“», — подчеркнул он.

12 января российский лидер Владимир Путин заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии коронавируса, вызванной омикрон-штаммом SARS-CoV-2.