Вирусолог: Срок окончания пандемии зависит от иммунной прослойки населения

От иммунной прослойки населения и мутагенности вируса будет зависеть срок окончания пандемии, заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко, сообщают «Известия».

«Мы видим, что Covid-19, как и другие коронавирусы, имеет высокую способность к мутациям. Чем дольше идет пандемия, тем больше мутирует вирус. Но такие процессы не всегда приводят к усилению патогенности вируса, иногда они работают на его ослабление» — пояснил Бутенко.

Эксперт подчеркнул, что науке известны случаи, когда вирус лишается свойств патогенности в результате мутаций. Вполне возможно, что по такому же сценарию пойдет и Covid-19.

Другой возможный сценарий окончания пандемии эксперт видит в том, что вирусу не останется места для жизни. Чем большее количество людей переболеет коронавирусом или вакцинируется, тем меньше у вируса останется шансов для размножения и мутаций, поэтому так и важна быстрая и всеобщая вакцинация населения.