Инфекционист спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России на февраль

Пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 в России наступит в середине февраля. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщает ТАСС.

«Средний инкубационный период у „омикрона“ — два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости, в Москве это будет в конце января — начале февраля, так как она первая вошла в этот процесс», — пояснил специалист.

При этом медик обратил внимание на то, что общий всплеск заболеваемости окажется «немного растянут и размыт», так как каждый регион «входит в этот процесс отдельно».

Вместе с тем инфекционист заметил, что реальных заражений «омикроном», вероятно, больше, чем фиксируется, так как люди с легкими симптомами, свойственными этому штамму, вовремя не делают ПЦР-тесты на коронавирус.

«Потому что „омикрон“ у тех, кто болел [Covid-19] или вакцинировался, вызывает легкие симптомы заболевания в виде насморка, болей в горле, небольшого недомогания, и люди просто не тестируются с легкими симптомами, поэтому мы не видим истинной картины, сколько заболели на самом деле», — объяснил Тимаков.

Экс-глава Роспотребнадзора — врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко ранее высказал похожую точку зрения о том, что цифры в статистике не всегда явно отражают реальную ситуацию и на самом деле заболевших может быть больше.

Накануне, 20 января, в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии. Мэр Москвы Сергей Собянин предсказал резкий рост заболеваемости среди жителей столицы России в ближайшую неделю.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в свою очередь заявил, что в городе возможна отмена массовых мероприятий и перевод части сотрудников организаций на удаленный режим работы, а также вынужденная приостановка диспансеризации.