Инфекционист: Пациенты с любым штаммом коронавируса теряют аппетит

Не только вариант «омикрон», но и любые другие штаммы коронавируса SARS-CoV-2 вызывают потерю аппетита. Об этом рассказала инфекционист, педиатр, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Елена Мескина, передает РБК.

«Могу вас заверить, что пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит. Не знаю, почему это выплыло именно для „омикрона“», — подчеркнула специалист, комментируя данные британских исследователей о необычном симптоме нового варианта Covid-19.

Врач объяснила, что заболевшие коронавирусом теряют вкус и обоняние. В результате у больных снижается аппетит.

«Вообще, Covid-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана и потеря аппетита», — добавила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По словам эксперта, вряд ли проблемы с аппетитом можно рассматривать в качестве специфического симптома нового варианта патогена и ставить на основании него диагноз.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Новый вариант Covid-19 выявлен уже в 89 странах мира.