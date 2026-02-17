Минниханов о промпроизводстве в Татарстане: «Ушли за 6 трлн, а мечта должна быть – 10!»
Промпроизводство Татарстана в прошлом году выросло на 10%
В Татарстане подвели итоги работы промышленности за 2025 год. Несмотря на хорошие показатели, нынешний год обещает стать непростым для всей индустрии страны. С какими предложениями для поддержки предприятий выступил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и на что обратил внимание Раис РТ Рустам Минниханов – в материале «Татар-информа».
Электромобиль «Атом» и минивэны Sollers
Коллегия Министерства промышленности и торговли Татарстана в этом году прошла на площадке Дома народного творчества в Нижнекамске. Традиционно ее сопровождала масштабная выставка продукции предприятий республики.
В этом году экспозицию разделили на две части: машиностроительную разместили на парковке у здания, а внутри свою продукцию и технологии представили другие промышленные предприятия республики.
На улице участники коллегии исследовали линейку грузовиков КАМАЗ, сельскохозяйственную технику, автобусы «Лотос», вертолет «Ансат», а также новые минивэны компании Sollers.
Одним из самых ярких экспонатов стал отечественный электромобиль «Атом», созданный по инициативе и при денежных вливаниях главы КАМАЗа Сергея Когогина. Старт продаж запланирован на апрель этого года. Отметим, что накануне глава Нижнекамска Радмир Беляев подписал соглашение с директором АО «Кама» (производителей электромобилей) Игорем Поваразднюком о приобретении партии машин. Представитель компании рассказал «Татар-информу», что «Кама» заинтересована в аналогичных соглашениях и с другими городами.
Помимо продукции промышленного кластера, на парковке расположилась тувинская юрта, в которой представители Национально-культурной автономии тувинцев Казани знакомили гостей с культурой, обычаями и кухней народа.
Во второй части выставки гости могли ознакомиться с производством компонентов для крупного машиностроения, новыми разработками и технологиями на базе искусственного интеллекта, а также новыми сервисами для более эффективной работы предприятий Татарстана.
Объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей
Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко начал свой доклад с основных экономических показателей за прошедший год: промышленное производство в республике увеличилось на 10%, а объем отгруженной продукции достиг 6 трлн рублей.
«Четыре года наша страна живет и работает в условиях СВО и санкций. За это время в республике не допустили снижения темпов экономики. Каждый год отгрузка продукции и объем промпроизводства увеличивались. Гособоронзаказ вырос в 4 раза. Более 200 предприятий Татарстана обеспечивают безопасность нашей страны», – отметил Коробченко.
По его словам, в 2026 году республике необходимо:
- достичь плотности роботизации 70 единиц на 10 тыс. работников;
- завершить строительство Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и привлечение резидентов;
- нарастить производство автомобилей, самолетов, вертолетов и другой техники.
Налоги на НИОКР, промышленные форпосты и маркировка продукции
Для достижения этих целей Коробченко предложил ряд реформ, которые станут существенной поддержкой для предприятий республики. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу – увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% от ВВП к 2030 году, для чего инвестиции от бизнеса должны вырасти в два раза.
«Поэтому нужно освободить предприятия от налогов на НИОКР», – заявил Коробченко.
По его словам, чем больше промышленники вложат в научные разработки, тем более технологичными и прибыльными будут производства.
Он также предложил построить в районах с трудовой маятниковой миграцией промышленные форпосты, так как десятки тысяч татарстанцев в настоящее время вынуждены работать в других регионах. Эти площадки, которые обеспечены промышленной и социальной инфраструктурой, а также дешевой электроэнергией и налоговыми льготами.
Помимо этого, Коробченко призвал учитывать специфику продукции при введении маркировки. В пример он привел Кукморский валяльно-войлочный комбинат, где маркировка привела к удорожанию валенок и снижению спроса. И это при том, что случаев подделки этой продукции не было.
Каримов высоко оценил успехи Татарстана
Достижения Татарстана в развитии промышленности за прошлый год вызывают огромное уважение. Такую оценку дал замминистра промышленности и торговли России Альберт Каримов, который сам ранее возглавлял Минпромторг РТ.
«Те цифры, которые сегодня демонстрирует республика: 6 трлн объем промышленного производства и почти 10% индекс промышленного производства, – это действительно вызывает огромное уважение. В свое время мы могли об этих цифрах только мечтать, а сегодня это уже существующая реальность», – заявил Каримов.
Он добавил, что такие успехи особенно заметны на общем фоне по России, где рост в обрабатывающей промышленности составил только 3,6%.
«Мечтали о пяти триллионах, а ушли за шесть»
«Шесть триллионов промышленной продукции – это очень большая цифра. Я помню, у меня была мечта – дойти до пяти триллионов. Мы мечтали о пяти триллионах. А сегодня уже ушли за шесть. И, конечно, наша мечта должна быть – десять», – такими словами начал подводить итоги коллегии Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что в непростое для всей страны время самое главное – сохранить производственные площадки и коллективы предприятий. «Мы же один раз уже это проходили», – заметил Раис РТ.
Минниханов заявил, что, несмотря на рост промышленного производства в Татарстане по итогам прошлого года, нынешний год обещает быть очень непростым для промышленности.
«В любом случае останавливаться нельзя. Стоять на месте – это значит идти назад. Поэтому эти вопросы очень важны», – подчеркнул Раис РТ.
Он также поблагодарил руководство предприятий республики за вклад в экономику Татарстана.
«В бюджете республики около 600 млрд собственных доходов (налоговых и неналоговых, – прим. Т-и). На территории республики формируется более 2 трлн налоговых ресурсов. Мы крупный налогоплательщик для российского государства. Это ваша работа, это ваши заслуги», – сказал Минниханов.