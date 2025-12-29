Рекорд будет установлен: динамика инвестиций в Татарстан не снижает оборотов

За девять месяцев 2025 года объем капвложений в Татарстан вырос на 23,2%, приблизившись к 1,2 трлн рублей. Все благодаря скачку в третьем квартале. Обновление прошлогоднего рекорда по итогам года, очевидно, уже произошло. Но есть нюансы. Подробнее – в обзоре Аналитического центра «Татар-информа».





На фоне «средней температуры» по стране Татарстан выглядит реальным инвестиционным оазисом

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

За третий квартал 2025-го объем инвестиций в Татарстан составил 514,1 млрд рублей

Статистика инвестиций в основной капитал – один из «запаздывающих» индикаторов: официальные данные за третий квартал и девять месяцев 2025-го вышли, как обычно, лишь в декабрьской сводке Татарстанстата. Вместе с основными параметрами социально-экономического развития Татарстана за январь – октябрь текущего года. Цифры из раздела про инвестиции обрадовали сердце сильнее, чем традиционные для конца года новогодние игрушки, свечи и хлопушки.

Особенно впечатляют итоги третьего квартала, за который объемы капвложений в Татарстан скакнули на космические 38,1% к аналогичному периоду 2024-го. В деньгах это 514,1 млрд рублей (схожие темпы роста фиксировались, правда, и в первом квартале, но в деньгах тогда «притекло» меньше). Даже с учетом эффекта низкой базы – за июль – сентябрь прошлого года инвестиции сокращались на 21% (к аналогичному периоду 2023-го) – скорость в этом году представляется выдающейся (хотя «качели» в инвестиционном потоке – это обычные дела).

Во многом за счет такого летнего ускорения за девять месяцев 2025-го инвестиции в Татарстан выросли на 23,2%. В абсолюте сумма лишь немного не дотянула до планки в 1,2 трлн рублей. Для сравнения: за 9 месяцев 2024-го рост составлял лишь 2,8% (к соответствующему периоду 2023-го), до 845 млрд рублей. А исторический рекорд – 1,4 трлн рублей капвложений – был установлен в Татарстане лишь по итогам прошлого года (с плюсом в 12,7% к тоже рекордному 2023-му).

В текущем году, напомним, небольшое сокращение – всего на 3,9% – наблюдалось по итогам второго квартала. В результате чего за первое полугодие объемы инвестиций в основной капитал в Татарстане увеличились «всего» на 14,6%, до 660 млрд рублей (в первом полугодии прошлого года капвложения росли быстрее – на 25,7%). Четвертый квартал, вероятно, картины не испортил. Однако официальное подтверждение прогноза Минэкономики РТ – более 1,6 трлн рублей привлеченных капвложений (с ростом на 3,8% к итогам 2024-го) – Татарстанстат выдаст не ранее февраля 2026-го. Но Раис Татарстана Рустам Минниханов на итоговой пресс-конференции взятие планки подтвердил.

Остается добавить, что на фоне «средней температуры» по стране Татарстан выглядит реальным инвестиционным оазисом. Ведь, по данным Росстата, за третий квартал текущего года в целом по РФ капвложения сократились на 3,1% (в годовом выражении это случилось впервые с 2020-го!). А за девять месяцев, с учетом плюсовой динамики в первых двух периодах года, хоть и выросли, но без фанатизма – лишь на 0,5% (сравните с плюсом в 9% за аналогичный период прошлого года). «Сокращение инвестиционной активности происходит из-за сужения источников финансирования и неопределенности относительно дальнейшего роста конечного спроса», – отмечалось в квартальном прогнозе ИНП РАН.

Доля капзатрат на машины и оборудование выросла в Татарстане почти до 60%, тогда как за тот же период прошлого года составляла 36,9% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доля капзатрат на машины и оборудование выросла почти до 60%

В случае с нашей республикой важно понимать, за счет чего здесь так безудержно раскрутился маховик инвестиционной активности. Аналитический центр «Татар-информа» объяснял это ранее на примере трех интересных сдвигов, зафиксированных Татарстанстатом в структуре инвестиций еще по итогам первого квартала 2025-го. И получивших развитие в разрезе и первого полугодия, и девяти месяцев.

Изменения в видовой структуре в Татарстане в этом году выглядят излишне резкими и чересчур быстрыми. Так, по итогам девяти месяцев текущего года суммарная доля инвестиций в здания (в том числе жилые) и сооружения упала у нас уже до почти 35%, в то время как в прошлом году (и в предыдущие периоды) на эти два вида приходилось более половины привлеченных капвложений.

Одновременно с этим доля капзатрат на машины и оборудование выросла в Татарстане почти до 60%, тогда как за тот же период прошлого года составляла 36,9%. А ранее традиционно держалась в районе 30%.

Для сравнения: по РФ «в целом» аналогичного сдвига вслед за «структурной трансформацией экономики» (в терминологии ЦБ) вроде бы не наблюдается. Доли вложений в здания (в том числе жилые) и сооружения, а также в машины и оборудование в течение этого года менялись незначительно. И по-прежнему превышали 50% и 35% соответственно (к аналогичным периодам прошлого года).

Выросла доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности – до 7,3% В Татарстане же по итогам девяти месяцев текущего года их доля упала уже до 2,2% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Правда, выросла доля инвестиций в объекты интеллектуальной собственности – до 7,3%. В Татарстане же по итогам девяти месяцев текущего года их доля упала уже до 2,2% (с 4,2% в 2024-м).

Столь резкий перекос в более «технологичные» инвестиционные ниши, какой случился вдруг в Татарстане, не получается переоценивать. С одной стороны, сдвиг коррелирует с ситуацией в строительстве. По итогам девяти месяцев 2025-го стройка в Татарстане по факту стагнирует – не считать же ростом, даже с учетом высокой базы, темп в 1%. Но это в целом по сектору. А по крупным и средним организациям объемы работ рухнули более чем на четверть. Ввод жилых домов вырос всего на 2,4%, при этом в сегменте ИЖС просадка превысила 25%.

По России, кстати, все складывается несколько иначе: объем строительных работ за январь – сентябрь вырос в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) на 3,1%. А вот ввод жилья сократился на 5,4%. По данным Райффайзен банка, динамика стройтоваров – основного вида инвестиционных товаров (около 40% в общем объеме) – точно свидетельствует об ухудшении ситуации. Дело в том, что прежние драйверы стройку больше не разгоняют. Например, существенные до недавнего времени (особенно в 2024-м) инвестиции в складские комплексы и логистические решения, длительное время подогреваемые маркеплейсами, пошли на спад («период их активного расширения завершен»).

Заметно скорректировали инвестиционные аппетиты компаний также высокие ставки (от них страдает и жилищное строительство, единственной опорой которого осталась льготная ипотека). И ожидания охлаждения экономики. «Судя по всему, снижается и строительство инфраструктурных объектов, не в последнюю очередь на фоне стагнации расходов бюджета на соответствующие направления», – считают в банке.

С другой, видовой сдвиг может быть обусловлен и банальным удорожанием «железа». Которое, тем не менее, предприятиям приходится закупать в рамках «ускоренного импортозамещения». По оценке ПСБ, цены на инвестиционную продукцию в этом году действительно растут высокими темпами, и, главным образом, как раз в сегменте машин и оборудование (на 14,7% за 10 месяцев 2025-го против 6,4% за тот же период 2024-го). «И дело тут явно не в курсе рубля и не в динамике внутренних производственных издержек – рост зарплат и стоимости внутренних комплектующих был выше в 2024 году. Источником роста может быть сверхвысокая кредитная ставка и усложнение внешних поставок», – отмечают в банке. Для ускоренной нормализации цен нужно «динамичное снижение ключевой ставки и повышение контроля за инвестиционными бюджетами, в том числе государства».

В обработку Татарстана привлечено более 533,6 млрд рублей инвестиций

Отраслевой сдвиг в структуре капвложений в Татарстан в этом году представляется не менее резким, особенно выпукло проявляясь в географической локализации «инвестиционного дождя» (лидерство Елабужского района – явление в этом плане симптоматичное).

Тут стоит оговориться, что доли в отраслевом разрезе Татарстанстат высчитывает от объемов инвестиций, из которых исключены субъекты МСП и так называемые вложения, «не наблюдаемые прямыми статистическими методами» (926 млрд рублей за январь – сентябрь 2025-го, годом ранее – более 601 млрд). А в географическом – от объемов за вычетом только бюджетных средств (более 1 трлн рублей, в прошлом году за те же девять месяцев – 706,3 млрд).

Так, доля вложений в добычу по итогам девяти месяцев 2025-го сократилась в Татарстане уже до 6% (годом ранее было 12,7%), тогда как в обработку удвоилась – с 31,9% до 57,6%. В деньгах первичный и вторичный секторы привлекли 55,5 и 533,6 млрд рублей соответственно. Годом ранее, для сравнения, – 76,6 и 192 млрд, то есть разница выглядела не столь раблезианской.

При этом доля капвложений только в одну отрасль – производство прочих транспортных средств и оборудования – составила уже 33,7%, в деньгах это 311,7 млрд рублей. Годом ранее на эту категорию обработки, которая включает в числе прочего военную технику, приходилось всего 3,4% (или чуть более 20 млрд). Данные по выпуску в отрасли Татарстанстат давно не раскрывает. Но и так понятно, с чего вдруг обработка в целом по РТ в текущем году растет двузначными темпами.

С большим отрывом на втором и третьем местах по долям в силу капиталоемкости остаются традиционные опоры экономики Татарстана – химпром (11,5%, годом ранее было 10,6%), а также производство кокса и нефтепродуктов – 4,6% (с 7,5%). То есть в этих отраслях инвестпотоки относительно стабильны. Также не особо изменилась и доля операций с недвижимым имуществом (10,6% вместо 11,3%).

А вот доля транспортировки и хранения сократилась с 20,6% до 9,1% (о профиците складской инфраструктуры рассказано выше).

С большим отрывом на втором и третьем местах по долям, в силу капиталоемкости, – остаются традиционные опоры экономики Татарстана – химпром, а также производство кокса и нефтепродуктов Фото: © «Татар-информ»

Напомним, что «промышленные» драйверы инвестиций относятся к технологичным отраслям – это еще один косвенный индикатор повышенного спроса на машины и оборудование. Но, конечно, глобально рост доли обработки в инвестициях (который в видовой структуре проявляется и в росте доли «железа») базируется на приоритетном развитии отраслей «технологического суверенитета», обеспеченном госзаказом и льготными кредитами.

Наконец, третий сдвиг – финансовый – по итогам января – сентября 2025-го также не изменился. Главным ресурсом для финансирования инвестиционных проектов в Татарстане, как и по РФ в целом, остаются собственные средства предприятий – их доля у нас выросла уже до 69% (годом ранее за тот же период было 64,8%). И это при том, что прибыли (сальдированный финансовый результат) предприятий просели на 1,9% (по РФ, кстати, на 7,9%).

Сопоставимо сократилась в республике и доля привлеченных средств – с 35,2% до 30,1%. Но, что примечательно, доля банковских кредитов, несмотря на высокую ключевую ставку, в этом году выросла в три раза (с 5,2% до 14,3%), а вот поток бюджетных средств в два раза сократился (с 23,1% до 11,7%). И в основном за счет федеральной составляющей (ее доля упала с 14,8% до 5,6%).

В Банке России указывают, что в 3-м квартале инвестиционная активность в стране продолжала расти, пусть и более умеренными темпами по сравнению со 2-м кварталом и в среднем с 2024-м Фото: © Сергей Бобылев / РИА Новости

Главный фактор, сдерживающий инвестактивность, – неопределенность экономической ситуации

По итогам 2025-го, как прогнозирует Минэкономразвития РФ, инвестиции в основной капитал по РФ должны вырасти всего на 1,7% – после темпов 7,4% за 2024-й и 4,3% за первое полугодие этого года. Даже с учетом высокой базы это свидетельствует о замедлении инвестиционной активности.

По оценке Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», на это повлияли «длительный период высоких процентных ставок в экономике, ослабление спроса и общий высокий уровень неопределенности в экономике». Еще одна причина – снижение обеспеченности предприятий собственными средствами: по расчетам ЦМАКП, по итогам третьего квартала нагрузка процентных платежей на прибыль компаний достигла 36%, что стало новым историческим максимумом (и почти на 10 п. п. превысило уровень прошлого года).

«Спад в жилищном строительстве, снижение добычи углеводородов, отказ от реализации новых инвестиционных проектов под влиянием жесткой денежно-кредитной политики оказывают негативное влияние на инвестиционно-фондовый комплекс: снижается выпуск стройматериалов, металлов, машиностроительной продукции гражданского назначения», – добавили в ИНП РАН.

Впрочем, в Банке России, опираясь на данные своих мониторингов, указывают, что в третьем квартале инвестиционная активность в стране продолжала расти, пусть и более умеренными темпами «по сравнению с вторым кварталом и в среднем с 2024-м». Наиболее заметно рост инвестиций, что очевидно, замедлился в добыче. Но одновременно ускорился в сельском хозяйстве, строительстве, торговле и электроэнергетике.

В четвертом квартале рост инвестиций должен быть продолжится «такими же темпами, как и в предыдущие два квартала».

Среди факторов, сдерживающих инвестактивность, в ЦБ отметили возросшее влияние неопределенности экономической ситуации, ограничений по объему собственных средств для финансирования инвестиций, а также сдержанного спроса на продукцию. Также бизнес отметил и «некоторое увеличение» «ограничивающего влияния налогового законодательства в области инвестиций и механизма получения кредитов на инвестиционные цели».

При этом стоимость кредитных средств предприятия, что особо подчеркнули в ЦБ, поставили лишь на четвертое место в перечне сдерживающих инвестиции факторов.

Иную картину рисуют конъюнктурные опросы промышленности от ИНП РАН. На первом место среди факторов, способных «оживить затухающую инвестиционную активность в российской промышленности», все та же «ясность и предсказуемость макроэкономической ситуации». Но снижение процента по кредитам предприятия поставили на второе место среди инвестстимулов.

Следом идут удешевление оборудования (хотя в институте и отметили, что «происходит, видимо, адаптация к новому уровню цен на машины и оборудование»). И защита от импорта, прежде всего, китайского («поскольку от «западного» импорта отечественная промышленность как никогда успешно защищена «западными» же санкциями», подчеркнули в ИНП РАН). Эффективность налоговых льгот предприятия оценили как минимальную.

По оценке ПСБ, «наблюдаемая динамика инвестиций указывает на прекращение роста экономического потенциала, а при закреплении тренда – на его сужение». «Такие высокие темпы спада не способствуют решению задач по повышению технологического суверенитета и импортозамещению», подчеркнули в банке. Добавив, что политика «мягкой посадки», которую проводят экономические власти, требует как минимум заметной коррекции. В частности, ускоренного смягчения сверхжесткой денежно-кредитной политики.

Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития РФ, в 2026-м объемы инвестиций по стране упадут на 0,5% Фото: © «Татар-информ»

Но Банк России, судя по недавнему снижению ключевой ставки всего на 0,5 п. п., до 16%, пока ускоряться не собирается. Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, инвестиционная активность в стране «в основном замедляется», но «по экономике в целом объем инвестиций остается вблизи исторически максимальных значений, на которые они вышли за последние три года».

Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития РФ, в 2026-м объемы инвестиций по стране упадут на 0,5% (в апрельской версии ожидался рост на 3%), в связи с «крайне высокой базой последних лет» и общим замедлением экономики в условиях жесткой ДКП. «Отскок» до роста в 3,8% и 3,3% ожидается по мере нормализации монетарной политики в 2027 и 2028 годы.

По прогнозу социально-экономического развития Татарстана на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, который был утвержден Кабмином РТ в октябре, в течение предстоящей «трехлетки» объемы капвложений в республику будут увеличиваться примерно на 100 млрд в год. То есть исторические рекорды ежегодно будут обновляться: в 2026-м – до 1,7 трлн рублей (с ростом на 0,8% к текущему году), в 2027-м – до 1,8 трлн рублей (на 1,7%), а в 2028-м – 1,93 трлн рублей (на 2,6%).