Нефть вернулась в плюс: как Татарстан удерживает двузначный промышленный рост

Темп роста промышленности Татарстана в ноябре 2025-го снова замедлился – до 10,6%, однако динамика за 11 месяцев почти не изменилась в сравнении с 10-месячной – 11,6%. Очевидно, итоговый показатель за год, как и планировалось, выйдет двузначным. Подробнее – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».





Индекс промышленного производства в Татарстане продолжает разгонять только одна из четырех его составляющих – обрабатывающая промышленность

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За январь – ноябрь промышленность в Татарстане выросла на 11,6%

По данным Татарстанстата, под конец 2025-го динамика промышленного производства в Татарстане продолжала замедляться: после роста на 17% в сентябре, через 13,1% в октябре – и до 10,6% в ноябре (к соответствующим периодам прошлого года). За январь – ноябрь индустрия выросла на 11,6%, тем же темпом, что складывался по итогам девяти месяцев.

Структурных изменений, естественно, не произошло. Правда, с августа в зону роста перешла добыча полезных ископаемых – в ноябре темп в отрасли составил уже 3,6% (к аналогичному месяцу прошлого года). Очевидно, первичный сектор экономики в Татарстане оживает после долгого падения исключительно за счет добычи нефти – благодарить нужно повышение квот в рамках договора ОПЕК+. Так как данные по нефтедобыче Росстат давно не раскрывает, судить о смене тренда можно по косвенным признакам. Так, добыча прочих природных ресурсов в Татарстане ускоренно сокращается – за 11 месяцев уже на 16,9%. Что коррелирует с обстановкой в строительстве, объемы работ в котором в целом за 11 месяцев почти не изменились (рост 0,1%).

При этом в пересчете за январь – ноябрь 2025-го добыча полезных ископаемых, а также энергетика все еще остаются в минусе (теперь – по отношению к 11 месяцам 2024-го). В отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, фиксируется нечто, похожее на рост (на 0,6%), как и в октябре, обусловленный активность в ноябре – правда, теперь разгон составил всего 4,2% (по отношению к ноябрю 2024-го).

Промышленность разгоняют обрабатывающие сектора индустрии

Но по факту индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане продолжает разгонять только одна из четырех его составляющих – обрабатывающая промышленность. Правда, в ноябре и в этом огромном сегменте экономики республики рост тоже замедлился, до 14,5% (хуже в этом году было только в апреле – 9,7%). Но это выглядит тревожно лишь на фоне предыдущих темпов – например, октябрьских 18,6%. В итоге за 11 месяцев динамика в обработке составила 19,4% (после 20,4% за три квартала 2025-го).

Из 20 отраслей, динамику в которых Татарстанстат все еще показывает, в зоне роста в ноябре остались только семь, но в том числе и две из системообразующих – нефтерпераработка и химпром. Однако темпы роста в них составили «всего» 8,8% и 1,5% соответственно. А рекордные разгоны были зафиксированы в «карликовых» для индустрии Татарстана фармацевтике, электрооборудовании и прочих готовых изделиях. А вообще всех и сразу обошел учитываемый в обработке ремонт машин и оборудования – в ноябре ускорение в нем составило 70,2% (за 11 месяцев – 17%).

За январь – ноябрь выросли девять обрабатывающих отраслей, но двузначными темпами – только четыре (без учета ремонта, а также выпуска изделий из пластмасс, который учитывается «внутри» категории резиновых и пластмассовых изделий). В целом, нетрудно догадаться, какие отрасли так безудержно «форсят» темпы роста вторичного сектора (как не раз отмечал «Татар-информ», данные по части из них – например, прочим транспортным средствам и оборудованию, – Татарстанстат давно скрыл).

Напомним, прогноз Минэкономики РТ предполагает рост промпроизводства в Татарстане по итогам года на 9%, в том числе в обработке – на 12,8% (в добыче снижение должно составить 1,6%). По оценке главы Минпромторга РТ Олега Коробченко, по итогам года индекс промышленного производства в Татарстане составит 110%. И понятно, за счет кого.

«Переработка и обрабатывающая отрасль – в лидерах… Почти все отрасли дали большой прирост, в частности ВПК, поскольку идет СВО… В республике большое количество заводов, которые работают на гособоронзаказ. Помимо того, что у нас более 25 прямых контрактодержателей, и еще около 200 компаний являются поставщиками-смежниками. Поэтому, когда началась СВО и пошел большой гособоронзаказ, наши предприятия, работающие на ВПК, дали существенный рост», – отмечал министр в интервью «Татар-информу».

По России в целом обработка в ноябре просела на 1%

Как ранее неоднократно отмечал «Татар-информ», динамика индустрии в Татарстане в этом году резко диссонирует с общероссийской. Так, по РФ в целом промышленность в ноябре просела на 0,7%, а за январь – ноябрь рост составил всего 0,8%. Наша республика на этом фоне остается этаким оазисом роста, но «средняя температура» по России, очевидно, диагностирует как минимум о стагнации.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), «проседание» промышленности в ноябре было связано с календарным эффектом (в этом месяце в 2025-м было на два рабочих дня меньше, чем годом ранее). При устранении фактора рост можно было бы оценить в околонулевые 0,2% (примерно как в октябре, когда было 0,3%).

При этом, по данным Росстата, в ноябре по РФ в целом выросла только добыча, да и то всего на 0,7%, в то время как в энергетике приседание составило 3,4%, в в коммунальных отраслях – 2,3%. Но, что более показательно, впервые с февраля 2023-го спад зафиксировали и в обработке – причем на 1%! По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольги Беленькой, связано это было, «по-видимому, с колебаниями выпуска в отраслях, связываемых с ВПК – замедление темпов роста или снижение в ноябре после резкого ускорения в октябре, в то время как в большинстве остальных отраслей продолжается стагнация или сокращение».

Впрочем, в расчете за январь – ноябрь 2025-го обрабатывающие производства по-прежнему оставались единственным драйвером роста промышленности по стране. Рост в них составил 2,6%, тогда как три других сегмента индекса промпроизводства оставались в минусе.

Помесячная статистика в последнее время отличается неустойчивостью. Например, после неожиданного скачка в октябре на 3% (к предыдущему месяцу), который был связан с увеличением добычи нефти, восстановлением нефтепереработки и подъемом в отраслях ОПК, – в ноябре случился спад на 1,5% (к октябрю, цифры – с устранением сезонного и календарного факторов). В Татарстане, кстати, аналогичное приседание составило 9,1% (после скачка на 9,7% месяцем ранее, эти цифры Татарстанстат приводит без «очисток»).

«Колебания объемов производства последних месяцев определяются соответствующей динамикой выпуска в секторах со значимым присутствием оборонных производств. Выпуск в целом по «гражданскому ядру» обрабатывающей промышленности в последние четыре месяца стагнирует», – заключают, в свою очередь, в ЦМАКП.

Период «управляемого охлаждения» экономики завершился, констатируют в связи с этим в ИНП РАН. Добавляя, что среди отраслей промышленности положительные темпы роста демонстрируют только производства, в той или иной степени связанные с ОПК. Тогда как выпуск инвестиционных и потребительских товаров длительного пользования, а также конструкционных материалов, показывает устойчивое снижение.

В расчете за январь – ноябрь 2025-го обрабатывающие производства по-прежнему оставались единственным драйвером роста промышленности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Предприятия второй год подряд теряют оптимизм»

Не радуют и настроения промышленников. Так, значение индекса промышленного оптимизма от ИНП РАН по итогам 2025-го стало худшим со времен кризисного 2009-го.

«Промышленность с пониманием перенесла начальный период рукотворного охлаждения российской экономики, но в 2025 году ее терпение иссякло… Предприятия второй год подряд теряют оптимизм (а теперь – набирают пессимизм) в результате управляемого охлаждения экономики, разогретой в 2023 году так называемым «бюджетным импульсом» почти до исторического максимума», отметили в институте.

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на протяжении всего 2025-го оставался в зоне отрицательных оценок (ниже 50 п.). Индекс PMI обрабатывающих отраслей России от S&P Global в декабре опустился уже в седьмой раз за год, до 48,1 п., что указывало на дальнейшее ухудшение условий работы предприятий. Резкое сокращение объемов выпуска (десятый месяц подряд!) стало следствием слабого спроса и сокращения новых заказов.

По итогам года промышленность по стране в целом, по оценке Минэкономразвития РФ, должна вырасти на 1,5%. Но, как считают в Райффайзен банке, индустрия, скорее всего, покажет слабо положительный рост – примерно на 0,5% (впрочем, так как данные будут уточняться в следующем году, итоговые результаты могут потом оказаться и лучше). И в перспективе темпы роста отраслей, не связанных с машиностроительным комплексом (читай – ОПК), ожидаются околонулевыми: «Выпуск будет находиться вблизи тренда, но расти почти не будет».

«Среди основных причин – снижение инвестиционных планов компаний и охлаждение экономики. Смягчение денежно-кредитной политики будет в некоторой степени способствовать оживлению, но ставка в ближайшие месяцы все равно останется на высоком уровне», – отметили в Райффайзен банке.