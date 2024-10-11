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Индонезия вместо Президента направит на саммит в Казани спецпосланника
Избранный Президент Индонезии Прабово Субианто не сможет приехать на саммит БРИКС, который состоится в Казани, из-за близкой по времени церемонии инаугурации. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ретно Марсуди, передает индонезийское агентство Antara.
«Планируется, что Президент Субианто направит специального посланника для участия в саммите БРИКС», — проинформировала дипломат, выступая на 45-м саммите АСЕАН в столице Лаоса Вьентьяне.
Марсуди пояснила, что Прабово Субианто и избранный вице-президент Индонезии Джебран Ракабуминг Рака принесут присягу 20 октября, из-за чего Президенту будет «немного сложно» совершить поездку на саммит.
Относительно самой БРИКС глава МИД Индонезии сказала, что власти страны рассматривают эту организацию как экономический блок и поэтому продолжат изучать выгоды от потенциального присоединения к ней.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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