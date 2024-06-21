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Индексация пенсий в 2025 году пройдет по единым правилам
В 2025 году индексация пенсий пройдет по правилам, единым как для неработающих, так и для работающих пенсионеров. Об этом заявил журналистам министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.
«<…> в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации 2025, 2026 и 2027 годов», — отметил руководитель Минтруда.
«Для расчета размера прибавки в будущем году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 года», — уточнил при этом Котяков.
Накануне, 20 июня, депутаты от партии «Единая Россия» внесли на рассмотрение Государственной Думы законопроект о возобновлении с 2025 года индексации пенсий работающим пенсионерам, разработанный по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Ранее Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил число работающих пенсионеров более чем в 7,8 млн человек. До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова заверила, что в бюджете хватит средств для реализации анонсированной главой государства меры.
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