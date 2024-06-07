Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поручил Госдуме принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Государственная Дума должна оперативно в нынешнюю весеннюю сессию принять закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Прошу партию „Единая Россия“ совместно с Правительством подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию. Знаю, что и все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно, это поддержат», — подчеркнул российский лидер.
«С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо», — заверил он.
Ранее на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым Путин анонсировал возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. В России она не производится с 2016 года. С тех пор неоднократно звучали предложения возобновить ее.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»