Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Индексация пенсий работающим пенсионерам должна возобновиться с февраля 2025-го
Правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля следующего, 2025 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.
«Сегодня их (работающих пенсионеров — прим. Т-и) свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — констатировал Премьер и отметил важность создания условий, позволяющих им продолжать трудиться.
Глава Правительства попросил взять под личный контроль вопрос индексации пенсий вице-премьера Татьяну Голикову, которая ранее заметила, что в бюджете хватит средств для реализации этой меры, анонсированной Президентом России Владимиром Путиным.
Мишустин также выразил надежду, что Государственная Дума примет все необходимые решения уже в весеннюю сессию, и предложил «организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и, конечно, из чего она складывается».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»