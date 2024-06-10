Индексация пенсий работающим пенсионерам должна возобновиться с февраля 2025-го

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Правительство России примет меры, чтобы индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 февраля следующего, 2025 года. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, передает ТАСС.

«Сегодня их (работающих пенсионеров — прим. Т-и) свыше 7 млн 800 тыс. человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — констатировал Премьер и отметил важность создания условий, позволяющих им продолжать трудиться.

Глава Правительства попросил взять под личный контроль вопрос индексации пенсий вице-премьера Татьяну Голикову, которая ранее заметила, что в бюджете хватит средств для реализации этой меры, анонсированной Президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин также выразил надежду, что Государственная Дума примет все необходимые решения уже в весеннюю сессию, и предложил «организовать разъяснительную работу по порядку расчета, чтобы граждане понимали, какую сумму они получат и, конечно, из чего она складывается».