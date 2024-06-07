Голикова: У РФ есть деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила затраты на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 100 млрд рублей. Напомним, что ранее Президент РФ Владимир Путин говорил, что с 2025-го вновь начнут повышать размер пенсий работающим пожилым людям.

При этом Голикова добавила, что точную сумму пока назвать трудно. Ее еще предстоит уточнить с учетом уровня индексации с 1 февраля, которую определят по итогам 2024-го, цитирует спикера ТАСС.

Однако 100 млрд рублей – это минимальная сумма, заверила она, добавив, что России хватит доходов для индексации пенсий работающим пенсионерам.

Согласно данным Голиковой, в РФ живет 7,8 млн работающих пенсионеров. Она подчеркнула, что после возобновления индексации все эти люди будут иметь существенную прибавку к пенсии и «плюс» у них будет зарплата.

Напомним, что индексировать пенсии работающим пенсионерам перестали в 2016-м. Однако, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин поручил Госдуме уже в эту сессию принять закон о возобновлении индексаций.