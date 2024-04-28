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Инаугурация и совещание по экономическим вопросам: опубликован график Путина на неделю
На следующей неделе состоится инаугурация Президента России Владимира Путина. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Владимир Путин после избрания в марте в мае вступит в должность Президента. Инаугурация всегда в прямом смысле слова яркое событие. Известно, что в этот день будет представлена обновленная версия президентского автомобиля Aurus», – сказано в опубликованном видео.
Также глава государства «продолжит заниматься состоянием российской экономики» – в плане Президента совещание по экономическим вопросам.
На субботнем совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что 7 мая пройдет большое политическое событие для нашей страны – инаугурация Президента России. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, процедура пройдет стандартно, как и прописано в протоколе. Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что планируется задействовать рестайлинговую версию Aurus Senat.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоялись 15, 16 и 17 марта. До выборов были допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец). По результатам голосования с 87,28% голосов победил Путин.
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