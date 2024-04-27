Минниханов прокомментировал решение ряда регионов не проводить массовые события 9 Мая

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Руководство Татарстана решило не отменять массовые мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства сказал Раис РТ Рустам Минниханов. Видео опубликовано на сайте руководителя республики.

«Первая декада мая насыщена праздничными и общественно-политическими событиями. 1 мая пройдет Праздник весны и труда, 5 мая наши православные братья будут отмечать один из главных праздников – Пасха, и конечно же, большое политическое событие для нашей страны – инаугурация Президента Российской Федерации Владимира Путина – планируется 7 мая. 9 мая проведем всенародный праздник День Победы. Есть решение некоторых регионов, что не время. Ну как не время? Победа она бывает после войны. Если мы праздник не будем проводить, значит, мы не совсем победили. Мы не согласны с этим. Обязательно проведем», – сказал руководитель республики.

Он также напомнил о проведении акций «Георгиевская лента» и «Красная гвоздика».

«В связи с проведением большого количества массовых мероприятий и увеличением потока гостей в нашу республику поручаю обеспечить подготовку и проведение мероприятий на самом высоком организационном уровне, принять исчерпывающие меры по обеспечению комплексной безопасности территории в праздничные дни», – подчеркнул Раис РТ.