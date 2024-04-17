Песков ответил, будут ли какие-то новшества в инаугурации Президента России

Инаугурация Президента России Владимира Путина пройдет стандартно, как и прописано в протоколе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также отметил, что «определенные нюансы» возможны, но о них в Кремле будут информировать.

«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные какие-то нюансы будут иметь место. Мы со временем будем вас информировать об этом», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков заявил, что российских миротворцев начали выводить из Карабаха. Напомним, накануне азербайджанские СМИ поделились видеороликом, где колонна российской техники проезжает через прилегающие к Карабаху районы Азербайджана, сообщает Sputnik Армения.