Летные испытания обновленного «суперджета» SSJ New начнутся в 2023 году

Летные испытания импортозамещенного «суперджета» SSJ New стартуют в середине следующего года, а с 2024-го начнутся поставки. Об этом рассказал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, передает РИА Новости.

«С середины 2023 года у нас начинаются летные испытания на этом самолете, – заявил Слюсарь. – С 2024 года в количестве 20 штук мы импортозамещенный SSJ начнем авиакомпаниям поставлять».

По его словам руководителя, «суперджет» востребован и 20 штук в год – технологический минимум, однако корпорация готова покрыть и более высокий спрос.

SSJ New – российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.