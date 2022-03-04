Путин заявил, что транспортная и логистическая инфраструктура РФ будет укрепляться

Россия продолжит укреплять свою транспортную и логистическую инфраструктуру и в целом продолжит развитие, несмотря на трудности, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Как бы ни было тяжело, сложно, мы обязательно продолжим наше развитие, будем укреплять транспортную и логистическую инфраструктуру на всем пространстве страны», – сказал глава государства на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».

Он отметил, что это будет происходить на российских арктических территориях, на Балтике и на Дальнем Востоке.