Россия ускорит замену двигателя для самолета «Суперджет-100» на отечественный

Для выполнения плана по выпуску 40 российских самолетов «Суперджет-100» в год необходимо ускорить замену двигателя иностранного производства на российский ПД-8. Об этом сообщается на канале Правительства России в Telegram.

Отмечается, что министр промышленности РФ Денис Мантуров поручил решить поставленную задачу быстрее чем планировалось ранее – за 12–14 месяцев.

Сейчас для российского авиастроения основной задачей становится максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов.

Также продолжается работа над проектами L-410, «Байкал» и ТВРС-44. Так, новый самолет, рассчитанный на четыре места, который разрабатывают для российских регионов, получил название «Ладога».

Ранее Президент Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на все трудности, продолжит укреплять свою транспортную и логистическую инфраструктуру и развиваться.