Экономика 16 ноября 2025 21:33

Импортозамещенный «Ансат» впервые покажут за рубежом

Импортозамещенный «Ансат» впервые покажут за рубежом
Фото: скриншот видео

Импортозамещенный вертолет «Ансат» разработки Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями ВК-650В впервые покажут за рубежом – на международной авиавыставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России», входящего в госкорпорацию «Ростех».

«Для импортозамещенного «Ансата» это – мировая премьера. На площадке Dubai Airshow 2025 он впервые предстанет перед широкой международной аудиторией как яркий пример технологического суверенитета и развития отечественного вертолетостроения», – заявили в холдинге.

Наряду с машиной казанского производства на авиавыставке будет представлена новейшая версия многоцелевого вертолета Ка-32А11М, который используется как пожарный и спасательный. Она также полностью импортозамещена.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов заметил, что решение представить «Ансат» на Dubai Airshow «закономерно», так как это одно из крупнейших мероприятий авиационной отрасли не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Второго сентября этого года состоялся первый полет импортозамещенного легкого многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В. По информации министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, серийные поставки импортозамещенных машин начнутся в 2027 году.

Dubai Airshow 2025 будет проходить с 17 по 21 ноября. Ожидается, что на выставке будет представлено 1500 экспонентов из 47 стран. Мероприятие проводится один раз в два года под патронатом эмира Дубая и Премьер-министра ОАЭ – шейха Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума.

Видео: t.me/rhc_aero.

