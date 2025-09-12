Мухаметшин: КВЗ – единственный в отрасли завод с полным циклом создания вертолетов

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня в Казани состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Казанского вертолетного завода. Трудовой коллектив и руководство предприятия от имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики поздравил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

«Мы сегодня чествуем одно из наших крупнейших предприятий, не только республики, но и страны, Казанский вертолетный завод с 85-летним началом деятельности и выпуска очень важной, высококвалифицированной, нужной авиационной техники. Сегодня на предприятии трудятся более 5 тыс. человек, и все, как одна семья, решают большие и сложные задачи», – заметил политик.

«В разные годы Казанский вертолетный завод выпускал Ми-1 – это было первое серийное производство винтокрылой техники в СССР, Ми-4 – первый отечественный вертолет, Ми-14», – напомнил он. И подчеркнул: «Самым массовым и популярным типом вертолетов в мире стали машины семейства Ми-8/17, которые производятся и сегодня в различных модификациях. Это целая эпоха, которой бы не было без тех, кто вкладывал знания и умения в становление и развитие отечественной авиации – ветеранов производства».

Отдельно Мухаметшин остановился на истории завода, в том числе – на работе предприятия в военные годы. История КВЗ отсчитывается с 4 сентября 1940 года. Во время Великой Отечественной войны предприятие изготавливало легкие ночные бомбардировщики По-2. На казанском заводе №387 был собран каждый десятый боевой самолет, выпущенный авиационной промышленностью СССР за военные годы. В 1945-м завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

«Завод приступил к своей работе в далеком 1940 году, и во время Великой Отечественной войны техника предприятия была востребована, завод не останавливался ни на минуту, люди работали не покладая рук. Несмотря на голод и все тяготы военной жизни, коллектив предприятия выполнил важнейшие задачи для страны», – отметил глава парламента Татарстана.

Фарид Мухаметшин также назвал КВЗ единственным предприятием в отрасли с полным циклом создания вертолетов. Всего заводом было построено около 12 тыс. вертолетов, на экспорт почти в 100 стран поставлено свыше 4 тыс. машин. Вертолеты, изготовленные в Казани, суммарно налетали более 50 млн летных часов по всему миру.

С юбилеем предприятия коллектив и ветеранов авиационной отрасли поздравил и вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. «Промышленность Татарстана вносит большой вклад в экономику всей страны. Продукция наших предприятий востребована как в республике, так и за ее пределами. Хотелось бы пожелать, чтобы наш завод и дальше развивался, а наши вертолеты оставались одними из лучших в мире», – сказал он.

Лучшим работникам Казанского вертолетного завода были вручены государственные награды Татарстана. Ранее коллектив предприятия поздравил Раис РТ Рустам Минниханов.