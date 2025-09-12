Минниханов: КВЗ стал гордостью не только Татарстана, но и всей России

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 85-летия Казанского вертолетного завода и опубликовал поздравление с юбилеем предприятия в своем Telegram-канале.

«Поздравляю с 85-летием Казанский вертолетный завод, ставший гордостью не только Татарстана, но и всей России. За эти годы коллективом завода построено более 12 тыс. вертолетов различных модификаций, которые эксплуатируются в 92 странах мира», – подчеркнул руководитель республики, выложив фотографию с торжеств.

Минниханов также заметил, что, «конечно же, огромный вклад [в развитие завода] внесли <...> уважаемые ветераны предприятия, о которых помнят и сегодня чествуют на юбилейных торжествах».

«Казан вертолет заводы – илебез горурлыгы, терәге һәм киләчәге. Заводка киләчәктә дә зур уңышлар, ә хезмәткәрләренә иминлек һәм бәхет, хөрмәтле ветераннарга саулык һәм озак гомерләр телибез! (в переводе – „Казанский вертолетный завод – гордость, опора и будущее нашей страны. Желаем заводу и впредь больших успехов, а сотрудникам – благополучия и счастья, уважаемым ветеранам – здоровья и долгих лет жизни!“)» – заключил Раис Татарстана.

Казанский вертолетный завод входит в вертолетостроительный холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие отсчитывает свою историю с 4 сентября 1940 года, когда приказом Наркомата авиапрома был создан ленинградский авиационный завод №387, который позднее был эвакуирован в Казань и объединен с казанским заводом обозных деталей №169. Производить вертолеты предприятие начало в 1951-м, а нынешнее название получило в 1966-м.