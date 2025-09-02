Импортозамещенный «Ансат» совершил свой первый полет – видео

В Казани совершил свой первый полет многоцелевой вертолет «Ансат» производства Казанского вертолетного завода в импортозамещенной версии с российскими двигателями. В мероприятии приняли участие министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Полет вертолета с отечественным двигателем – еще один шаг на пути к укреплению технологического суверенитета российской авиации. В процессе ремоторизации «Ансата» специалисты КВЗ комплексно переработали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета, подняв его характеристики и надежность на новый уровень. Сейчас основная задача для наших производителей – успешно пройти все этапы сертификационных испытаний, по итогам которых можно будет приступать к серийным поставкам», – заметил Антон Алиханов.

Импортозамещенный «Ансат» создан на базе модели «Ансат-М», сертифицированной в 2022 году, и сможет летать без дозаправки на расстояние до 660 километров, а с дополнительным топливным баком – до 800 километров. Вертолеты «Ансат» отличаются высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в классе, при этом они просты в эксплуатации. Машина может выполнять полеты при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье. Все это позволяет применять вертолет для решения разнообразных авиационных задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.

«Важно понимать, что обновленный «Ансат» отличается не только двигателем – это более современная и совершенная машина, у которой модернизированы все ключевые системы, включая авионику и систему управления с автопилотом, позволяющим эксплуатировать вертолет в любое время суток и при любой погоде. Изменена конструкция фюзеляжа, повышена доля композиционных материалов. Именно благодаря этой совместной работе, в которой мы учитывали опыт эксплуатации «Ансата», удалось не только обеспечить независимость от зарубежных поставщиков, но и улучшить летно-технические характеристики воздушного судна», – заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.

Первый полет обновленного вертолета прошел в штатном режиме: экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета, была проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем. Испытания прошли без каких-либо отклонений от установленных параметров, что свидетельствует о высоком качестве сборки и качестве компонентов.

«Многоцелевой вертолет «Ансат» востребован в России и за рубежом. После введения западных санкций создание импортозамещенного варианта машины стало для нас одной из приоритетных задач. Помимо новых силовых установок вертолет получил модернизированные бортовые системы. Все это позволило создать продукт мирового уровня, который по достоинству оценят эксплуатанты», – выразил уверенность исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»