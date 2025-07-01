КАИ обновил программу по вертолетостроению под производство «Ансата»

КАИ обновил программу в области вертолетостроения под производство «Ансата». Кроме того, совместно с Казанским авиационным заводом институт набирает абитуриентов на обучение по новой программе «Цифровое проектирование в авиастроении». Об этом сообщил проректор по образовательной деятельности Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ Роман Моисеев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В этом году контрольные цифры приема незначительно увеличились. В магистратуру и бакалавриат увеличили места по IT-направлениям подготовки. Больше всего бюджетных мест по авиационному и радиотехническому направлениям, по авиастроению, по специальностям, связанным с машиностроением и аддитивными технологиями. Они очень востребованы у абитуриентов», – рассказал он.

Моисеев отметил, что за профориентационные мероприятия вуз может начислить абитуриентам до пяти баллов. Таким образом, общая сумма баллов за индивидуальные достижения увеличена с 10 до 15.

«В республике работает пять передовых инженерных школ нашего университета. Среди них – передовая инженерная школа "Комплексная авиационная инженерия". Она ведет подготовку по четырем базовым направлениям. Отличительная особенность нашей передовой инженерной школы – заключение двух договоров с вузами новых территорий», – добавил проректор.

В частности, договоры заключены с Донецким национальным техническим университетом и Приазовским государственным техническим университетом в Мариуполе. С ними в этом году будет запущена сетевая образовательная программа.