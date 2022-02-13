Иммунолог Ярцева посоветовала проходить тестирование на коронавирус при любом недомогании

В условиях высокой заболеваемости Covid-19, вызванной омикрон-штаммом коронавируса, необходимо не только чаще сдавать ПЦР-тесты, но и проводить самостоятельное тестирование. Об этом заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

«<…> если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на Covid-19. За городом может не быть возможности быстро сходить в лабораторию и сдать ПЦР-тест. Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать», —посоветовала специалист.

По словам Ярцевой, в случае получения положительного результата теста требуется вызвать врачей и самоизолироваться. «Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг», — пояснила она.

Кроме того, медик заметила, что самостоятельное тестирование на коронавирус надо проводить правильно, иначе процедура потеряет смысл. Она обратила внимание на то, что многие недостаточно глубоко вставляют в нос палочку для взятия мазка (так называемый сваб).

«Поэтому может быть неинформативный материал. Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», — резюмировала Ирина Ярцева.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Уже к 26 января он стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Президент РФ Владимир Путин также не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма коронавируса.