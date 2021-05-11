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Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
Минниханов: «Большая трагедия для всей страны, мы потеряли семь детей»
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
В Татарстане 12 мая объявлено днем траура
Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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11 мая 2021  14:02

Ильсур Метшин о нападении на школу №175: Это огромная, страшная трагедия

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Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования в связи с терактом в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской гимназии №175. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — сказал мэр.

По последним данным, при стрельбе погибли восемь человек, 21 пострадавший госпитализирован.

Президент Татарстан Рустам Минниханов объявил 12 мая в республике днем траура, а также завтра отменены занятия в казанских школах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших.

ЧП в казанской школе
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