Ильсур Метшин: В январе Казань отправит очередную гуманитарную колонну в Лисичанск

В январе из Казани в Лисичанск будет отправлена очередная колонна с гуманитарной помощью. Об этом сообщил сегодня на заседании штаба по поддержке семей мобилизованных мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Отклик со стороны предприятий и казанцев позволяет нам с уверенностью говорить, что мы в начале следующего года, буквально в январе, в двадцатых числах, приступим к работе и организуем следующую гуманитарную колонну. Будем делать всё и больше, чтобы поддерживать Лисичанск», — подчеркнул мэр Казани.

«Наша зона ответственности — это семьи мобилизованных. Также наша задача — максимально подготовленными отправлять мобилизованных из Казани в зону специальной военной операции и помогать городу Лисичанску», — заключил Ильсур Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за полтора месяца из Казани в Лисичанск было отправлено 540 тонн гуманитарного груза. Последняя колонна ушла из столицы Татарстана в Донбасс 20 декабря. В состав гуманитарного груза вошли в том числе подарки для детей и необходимые им вещи.