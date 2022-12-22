За полтора месяца из Казани в Лисичанск было отправлено 540 тонн гуманитарного груза

Казанцы за полтора месяца собрали и отправили 540 тонн гуманитарной помощи для жителей Лисичанска и материалов для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры этого города. В Лисичанск уже доставлено 137 тонн продовольствия, 300 тонн непродовольственных товаров и 100 тонн стройматериалов на общую сумму около 150 млн рублей. Об этом сообщил сегодня на заседании штаба по поддержке семей мобилизованных заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

В сборе помощи приняли участие 1,5 тыс. жителей столицы Татарстана и 307 организаций, среди которых — промышленные предприятия, производители спецодежды, строительные фирмы, торговые комплексы, кондитерские комбинаты, фабрики, а также спортивные комплексы и другие. Около 200 добровольцев приняли участие в приеме, сортировке, учете и упаковке грузов.

«За все время работы пунктов приема неравнодушным казанцам и предприятиям удалось собрать нескоропортящиеся продукты питания и товары первой необходимости, в том числе детское питание, бытовую химию, медикаменты. Что особо важно, мы отправили теплые вещи на зиму. Лисичанск пострадал от военных действий и нуждается в восстановлении, поэтому в дополнение к товарам первой необходимости были направлены кровельные материалы и вся необходимая оснастка для их монтажа, электроинструменты, гвозди, доски, армированная пленка для восстановления жилищного фонда и коммуникаций, а также свыше 100 печей и 200 единиц электроинструментов», — отметил замглавы исполкома.

Работники предприятий и обычные горожане продолжают связываться с пунктами сбора гуманитарной помощи, отгрузки продолжаются, подчеркнул Шакиров.

«Взаимовыручка и поддержка — это те качества, которые присущи всем казанцам. И это становится особо заметно в сложные времена. Несмотря на тяжелую ситуацию в городе, где только восстанавливаются системы водоснабжения и подачи газа, приближается Новый год, и мы не могли оставить Лисичанск без помощи. Поэтому крайний гуманитарный груз включал сладкие подарки детям и гостинцы для горожан. Для нас важно, чтобы каждый получил свою долю поддержки», — заключил чиновник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что последняя колонна ушла из Казани в Донбасс 20 декабря. В состав гуманитарного груза вошли в том числе подарки для детей и необходимые им вещи.