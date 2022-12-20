Из Казани в Лисичанск с гуманитарным грузом отправили мандарины и подарки

Сегодня рядом с центром семьи «Казан» в Лисичанск отправили четвертую колонну фур с гуманитарной помощью. Пять машин заполнены продуктами, стройматериалами, медикаментами и новогодними подарками для детей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В дополнение к товарам первой необходимости в Лисичанск отправили стройматериалы и инструменты. В этой партии гуманитарного груза в город будут доставлены доски, брус и 10 бензопил. Для улучшения условий проживания, зимой груз также дополнили 33 печками. Помимо этого, в преддверии Нового года в Лисичанск вместе с другими необходимыми вещами доставят около двух тысяч новогодних подарков детям города.

Проводить колонну приехали мэр Казани Ильсур Метшин и его заместитель Ильдар Шакиров. Мэр столицы Татарстана встретил журналистов и рассказал о том, что именно отправляется жителям Лисичанска.

«С ноября более чем тысячью неравнодушных жителей и представителей бизнеса Казани было собрано более 500 тонн гуманитарной помощи. Сегодняшняя отправка – это наш новогодний подарок от имени всех жителей Казани. В нем, помимо самого необходимого, стройматериалы, бытовая химия, продукты питания, еще находятся новогодние подарки для детей, которые разделяют тяготы жизни вместе со взрослыми. За них особенно сердце болит. Новый год – праздник для всех. В одной из фур, например, 12 тонн мандаринов для жителей Лисичанска», – поделился Метшин.

После выступления главы города корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с волонтерами «Доброй Казани», которые пришли проводить груз. Волонтер Амир рассказал, что он просто хочет помогать людям.

«Несколько дней мы собирали груз на пункте приема вещей, сложностей не было. Мы работали около 3 часов в день. Мы все как волонтеры просто хотим помогать людям, делать мир добрее», – рассказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Фуры со всем необходимым отправились в Лисичанск. Около трех дней они будут в пути.

С 31 октября центральный склад сбора, комплектования и формирования грузов, расположенный на Горьковском шоссе, 53а принимает и продолжает принимать добровольную помощь от предприятий и жителей города. Он работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, в субботу – с 9.00 до 14.00 часов.

Центральный склад и пункты сбора будут принимать помощь в этом году до 29 декабря включительно. В новом году их работа возобновится 9 января.