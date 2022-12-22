«Дети должны ощутить атмосферу Нового года»: из Казани в Лисичанск отправят подарки

Несколько тонн груза с новогодними подарками для детей Лисичанска в ближайшее время отправятся из Казани. Сладости, игрушки, книжки и многое другое, что может порадовать ребят в самый долгожданный праздник в году, собирали со всего Татарстана при поддержке республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!».

В благотворительной акции помощи детям подшефного города участвовали сотрудники различных ведомств и министерств. К примеру, на складе можно заметить несколько больших коробок от АО «Татмедиа». Ребятам собрали канцтовары, теплую одежду и сшили для них спортивные костюмы.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«В преддверии самого светлого и семейного праздника, вся республика хочет помочь жителям Лисичанска. Поэтому мы собираем все элементы праздника – это сладости, продукты на новогодний стол, игрушки и так далее. Нам помогли все районы республики. При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова мы для каждого ребенка подготовили спортивные комплекты», – рассказала замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

Создать новогоднее настроение детям Лисичанска и порадовать их подарками решили в том числе и сотрудники казанских вузов, рассказала проректор по административной работе и социальному развитию Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Наталья Гречанникова. Новость об акции быстро распространилась по учебным заведениям, и буквально за один день сотрудники собрали две тысячи наборов со сладостями.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

«Новый год – это для всех чудо и праздник, во время которого всегда ожидаешь чего-то нового, необычного. Поэтому мы захотели, чтобы детишки Лисичанска испытали эти радостные эмоции от подарков», – отметила Гречанникова.

Всего, начиная с октября, из Татарстана в Лисичанск было отправлено около 600 тонн гуманитарной помощи, и это не предел, уверяет Кондратьева. Ожидается, что подарки детям будут собирать и после Нового года, ведь там нас будет ждать не менее светлый и радостный праздник Рождество.