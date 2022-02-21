Мэр Казани прокомментировал ситуацию с «закрытием» хлебозавода №3

Мэр Казани Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы прокомментировал резонанс, вызванный «закрытием» хлебозавода № 3 в Вахитовском районе. С просьбой высказать мнение по поводу сложившейся ситуации к градоначальнику обратился депутат от КПРФ Альмир Алеев.

«Насколько мне известно из СМИ, хлебозавод продолжает работу. Кроме эмоций, должны работать законы рынка. Люди не должны оставаться без рабочих мест, должны быть трудоустроены. Я сейчас говорю не конкретно о третьем хлебозаводе, но мы живем в рынке, социалистический строй закончился, когда партия командовала всем. У нас открываются новые предприятия, мы очень нуждаемся в новых рабочих руках», — отметил мэр.

В конце января стало известно, что холдинг «Ак Барс» решил объединить свои предприятия — БКК и хлебозавод №3. Однако позже на сайте общественных петиций появилось обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. В итоге объединение хлебозавода №3 и БКК было приостановлено из-за социальной напряженности.