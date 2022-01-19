В Казани создали петицию с просьбой не закрывать хлебозавод №3

Работники Казанского хлебозавода №3 заявили, что скоро предприятие могут закрыть, а освободившуюся территорию отдать под застройку. Петиция с просьбой на допустить такого развития событий размещена на сайте Change.org.

По информации авторов петиции, собственник завода собирается с марта 2022 года остановить его и передать бренд и производство АО «Булочно-кондитерский комбинат». После этого земля должна достаться девелоперам под застройку, потому что территория предприятия «находится в центре города и имеет высокую рыночную стоимость».

«Просим не допустить остановки исторически сложившегося, значимого для всех слоев населения производства и прекращения выпуска значительного объема качественной и социально доступной хлебной продукции по Республике Татарстан и близлежащим регионам», — подчеркивают авторы обращения.

Петиция адресована Президенту России Владимиру Путину. Она появилась на сайте накануне, на момент написания материала ее поддержали 2247 человек.