Объединение хлебозавода №3 и БКК в Казани приостановлено из-за социальной напряженности

Холдинговая компания «Ак Барс» приостановила объединение своих предприятий — Казанского хлебозавода №3 и Булочно-кондитерского комбината. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

В нем отмечается, что уже согласованные работы приостанавливаются, «учитывая напряженность» среди работников АО «Казанский хлебозавод №3».

«При этом холдинг не отказывается полностью от проекта по концентрации производства хлебобулочных изделий на единой площадке и продолжит мониторинг деятельности заводов. Будет проведена дополнительная работа по рассмотрению вариантов повышения экономической эффективности операционной деятельности АО „Казанский хлебозавод №3“ с учетом падающего объема производства и волатильности цен на сырье на рынке», — отмечается в сообщении холдинга.

БКК и хлебозавод продолжат работать в штатном режиме с акцентом на снижение издержек производства.

Ранее сообщалось, что в течение двух месяцев производство с хлебозавода планируется перевести на БКК, на предприятии для этого были увеличены мощности. Также говорилось, что на БКК предполагалось перевести весь производственный персонал и других работников.