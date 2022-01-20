«Казань без хлеба не останется»: что ожидать от объединения БКК и хлебозавода №3?

Холдинг «Ак Барс» решил объединить свои предприятия – основных игроков на рынке хлеба в Казани. Что это будет значить для покупателей, что будет с сотрудниками предприятия – в материале ИА «Татар-информ».

Только за последнее десятилетие потребление хлеба в целом в России в расчете на одного жителя упало с 66 до 49 кг в год – на 26%

Фото: © ИА «Татар-информ»

Работники хлебозавода написали петицию

На сайте общественных петиций появилось обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3. По данным тех, кто написал обращение, собственник завода Холдинговая компания «Ак Барс» планирует с марта 2022 года остановить его деятельность, передать бренд и производство в АО «Булочно-кондитерский комбинат». По сведениям авторов запроса, планируется «полностью закрыть производственную площадку и передать землю девелоперам под застройку освободившейся территории, так как земля, на которой расположен завод, находится в центре города и имеет высокую рыночную стоимость».

«Просим не допустить остановки исторически сложившегося, значимого для всех слоев населения производства и прекращения выпуска значительного объема качественной и социально доступной хлебной продукции по Республике Татарстан и близлежащим регионам», – подчеркивают авторы обращения.

На сайте общественных петиций появилось обращение к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не закрывать Казанский хлебозавод №3 Фото: © ИА «Татар-информ»

Петиции, адресованной Президенту России Владимиру Путину, уже два дня. На момент написания материала ее поддержали около 5 тыс. человек.

«Ак Барс холдинг» сконцентрирует производство хлеба в Казани на одной площадке

В холдинге «Ак Барс» ИА «Татар-информ» подтвердили: объединение действительно готовится. Решение было принято еще в 2020 году: советы директоров АО «Казанский хлебозавод №3», АО «Булочно-кондитерский комбинат» (БКК) решили сконцентрировать производство хлебобулочного производства холдинга на площадке БКК. Площади комбината, распложенные в Ново-Савиновском районе Казани, позволяли увеличить мощности производства, учитывались вопросы логистики, возраста и технического состояния оборудования и помещений.

Почему было принято такое решение? В холдинге отмечают, что рынок хлебобулочных изделий ежегодно сокращается. Только за последнее десятилетие потребление хлеба в целом в России в расчете на одного жителя упало с 66 до 49 кг в год – на 26%.

За последние 10 лет объем производства хлебозавода №3 сократился на 36% (с 32 до 20,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий в год) Фото: © ИА «Татар-информ»

Как следствие стали снижаться и объемы производства. По данным холдинга, за последние 10 лет объемы производства хлебозавода №3 сократились на 36% (с 32 до 20,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий в год). Средняя загрузка производственных мощностей в 2021 году не превышала 60%. Производство на БКК за 10 лет сократилось на 3%, однако здесь так же недозагрузка мощностей – используется только 59%.

Хлебозавод № 3 в течение 5 лет терял выручку и прибыль от продаж

По данным списка аффилированных лиц, 53% акций Казанского хлебозавода завода №3 принадлежит «Холдинговой компании «Ак Барс», 39,1% – компании «Инвестиции и консалтинг», бенефициаром которой, согласно информационному ресурсу «СПАРК», является Иван Егоров – гендиректор холдинга. Уставный капитал компании – 1,1 млн рублей, чистые активы предприятия – 228,3 млн рублей.

Выручка предприятия падает последние 5 лет: с 1,8 млрд рублей в 2016 году до 1,6 млрд рублей в 2020 году – это последние данные, которые публиковались. Прибыль от продаж снизилась за тот же период с 226,4 до 48,8 млн рублей.

Выручка предприятия падает последние 5 лет: с 1,8 млрд рублей в 2016 году до 1,6 млрд в 2020 году Фото: © ИА «Татар-информ»

Совладельцы БКК – также холдинг «Ак Барс» и структуры, где основным учредителем является Иван Егоров.

Предприятие, наоборот, нарастило за 5 лет годовую выручку с 1,3 до 1,5 млрд рублей в 2020 году. Прибыль от продаж в течение 5 лет разнится, компания зарабатывала до 86 млн рублей в год, в 2020 году этот показатель составил 73,3 млн рублей.

БКК вложило в инвестпроект 300 млн рублей, мощности выросли вдвое

Рыночные риски могли повлечь негативные сценарии для обеих площадок, посчитали в холдинге, поэтому предприятия решили объединить.

Слияние требовало увеличения мощностей на БКК. Инвестиционный проект с установкой нового оборудования был реализован еще в прошлом году. Были установлены три производственные линии, заквасочное оборудование, реконструирован участок экспедиции, установлена система безбумажной комплектации заказов.

Затраты предприятия составили около 300 млн рублей, компания вложила собственные и заемные средства.

Сегодня отдельно БКК производит 55-60 тонн продукции в сутки. Такой же объем у хлебозавода №3. Мощности комбината с учетом новых линий составляют до 150 тонн хлебобулочных изделий в сутки, таким образом, у предприятия будет дополнительный резерв.

Булат Кутдусов: «Потребность Казани в хлебе мы можем обеспечить с запасом 25-30%» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы установили дополнительно три производственные линии. Потребность Казани в хлебе мы можем обеспечить с запасом 25-30%», – сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» Булат Кутдусов.

Сегодня на рынке Казани присутствует несколько производителей: кроме хлебозавода №3 и БКК продукцию поставляют хлебозавод №2, «Казанская фабрика хлеба». Кроме того, на полках Казани можно найти продукцию Зеленодольского, Васильевского заводов и из Набережных Челнов. Кроме того, в Казани развита сеть пекарен. «Могу точно сказать: Казань без хлеба не останется», – отметил глава БКК.

Перевод производства будет происходить постепенно. Предполагается, что это займет около двух месяцев.

Работники производства хлебозавода полностью перейдут на БКК

Среднесписочная численность сотрудников Казанского хлебозавода №3 – 1070 человек.

Часть штата продолжит работу на хлебозаводе – это около 300 человек сотрудников фирменной торговли и менеджмента.

«Все работники производства, кто пожелает, будут переведены к нам. На комбинате полностью готовы рабочие места, производственные линии и логистика. Мы людей ждем», – отмечает Кутдусов.

На БКК полностью будет переведен производственный персонал хлебобулочных цехов – это около 200 человек. После монтажа дополнительного оборудования в марте будет полностью переведен персонал кондитерского производства, где производится чак-чак, торты и лапша, – это еще около 100 человек.

«Все работники производства, кто пожелает, будут переведены к нам. На комбинате полностью готовы рабочие места, производственные линии и логистика. Мы людей ждем» Фото: © ИА «Татар-информ»

Полностью на БКК переводится транспортный цех – это 100 человек и часть вспомогательных рабочих.

Кроме того, на БКК есть несколько собственных вакантных должностей – работники при объединении могут занять их. «За счет перевода мы пополним и свой некомплект», – полагает Кутдусов.

На БКК обещают провести личную беседу с каждым сотрудником хлебозавода по вопросам трудоустройства и условий оплаты труда. Предполагается, что уровень тарифных ставок и должностных окладов персонала в АО «Булочно-кондитерский комбинат» будет соответствовать или превышать уровень в АО «Казанский хлебозавод №3», – отметили в БКК.

Любимый хлеб третьего хлебозавода можно будет купить в привычных местах по той же цене

Продукция третьего хлебозавода ценится у горожан, порой за свежим хлебом в точках продаж выстраиваются многометровые очереди. Кутдусов заверяет, что если человек любит «Сельский хлеб» третьего завода, точно такой же он сможет приобрести и после объединения.

Перенос производства будет произведен с сохранением технологии производства, рецептур, торговой марки и цен на продукцию хлебозавода №3».

«Для покупателя на полке ничего не изменится. Вся продукция будет представлена» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Для покупателя на полке ничего не изменится. Вся эта продукция будет представлена», – подчеркивает гендиректор БКК.

Розничная сеть хлебозавода также полностью сохранится.

Что будет с площадкой хлебозавода №3?

Юридическое лицо – Казанский хлебозавод №3 вместе с офисом остается, как и имущественный комплекс, речи о продаже не идет.

Сейчас холдинг находится в поиске инвестиционного проекта, который будет реализован на площадке хлебозавода. В предыдущие два года рассматривались разные варианты, в том числе создание производства замороженной хлебобулочной продукции. Проект отклонили, так как требовались инвестиции в размере более 1 млрд рублей. При этом на рынке замороженной продукции высокая конкуренция.

Известно одно: площадка рассматривается как производственная и возводить жилой комплекс здесь не планируется.