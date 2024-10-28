Ильшат Аминов: Казань готова проводить мировые события любого уровня

Ильшат Аминов

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Казань готова проводить мировые события любого уровня при самых высоких инфраструктурных запросах. Такое мнение «Татар-информу» выразил гендиректор телерадиокомпании ТНВ, депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

«Это огромный сдвиг в Казани в инфраструктурном плане. Новые отели, дороги, комфортные места проживания для приезжающих людей. Возможности по предоставлению площадок любого уровня. В данном случае я имею в виду, конечно, «Казань Экспо». Там можно проводить любые мероприятия», – уверен он.

По словам Аминова, все участники и гости саммита оценили Казань как очень комфортный для проживания, удобный и дружелюбный город. Он становится воротами Глобального Юга и Глобального Востока в Россию. Также спикер напомнил, что Индия решила открыть свое генконсульство в Казани.

«То есть Казань во всей европейской части России становится крупным, я бы сказал, узловым консульским центром. Также очень важно, что Рустам Минниханов встретился со многими лидерами стран мира, и это личные отношения. Потом они очень хорошо конвертируются в различные экономические, социальные, культурные проекты. Татарстан открывает новые возможности для международного сотрудничества, экономического сотрудничества. Зная нашего Раиса Татарстана, убежден, что он этими возможностями воспользуется в полной мере», – уверен эксперт.