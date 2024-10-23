Коалиция Путина и ослабление Запада: что пишут зарубежные СМИ о саммите БРИКС в Казани

В Казани стартовал саммит стран БРИКС, участие в котором принимают представители более чем 30 стран

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Новый мировой порядок

Одной из центральных тем, обсуждаемых в иностранной прессе в контексте саммита БРИКС, стала роль объединения в становлении многополярного мира и падении гегемонии Запада. В частности, китайское англоязычное издание The Global Times пишет: «Все больше людей осознают, что БРИКС может стать новой альтернативой западному доминированию в мировой экономике; он зарекомендовал себя как эффективный инструмент для совместных проектов в области технологий, торговли, транспорта, науки и образования».

По мнению профессора Фуданьского университета Чжу Цзецзиня, одновременно с ослаблением влияния Запада усиливается роль Глобального Юга.

«Сотрудничество БРИКС усилило голоса развивающихся стран и Глобального Юга в мировом управлении», – приводит слова Чжу Цзецзиня китайское издание The Paper.

Южноафриканское IOL считает, что саммит в Казани «станет определяющим моментом в истории БРИКС». На сегодняшний день организация привлекает другие страны тем, что объединение дает возможность участвовать в обсуждении глобальных вопросов.

«В отличие от других глобальных организаций, где динамика власти часто подавляет более слабые голоса, БРИКС предлагает равные условия всем членам. Это равенство в принятии решений позволяет странам БРИКС выступать единым фронтом на мировой арене, продвигая принципы невмешательства и суверенитета», – говорится в публикации.

Американские СМИ: мощь БРИКС пошатнет лидерство США

Мощь БРИКС как объединения, способного пошатнуть лидерство США, не отрицают и американские СМИ. Так, издание The New York Times утверждает, что в настоящее время БРИКС считается наиболее мощной структурой, которая способна создать новый миропорядок.

Об этом же говорят и в CNN: «Встреча стран БРИКС и других стран подчеркивает растущее сближение стран, которые надеются увидеть сдвиг в мировом балансе сил». Как пишет журнал The Foreign Policy, страны БРИКС «поддерживают суверенитет в качестве организующего принципа международных отношений». По этой причине они выступают «против лицемерия Запада, вмешивающегося во внутренние дела суверенных государств», считает издание.

Турецкий телеканал TRT Haber считает, что БРИКС имеет свои преимущества в глазах развивающихся стран на фоне усталости от политики Запада. «Он (БРИКС) нацелен на экономическую солидарность, а не на политическое единство, создавая альтернативу глобальному экономическому порядку. Он представляет развивающиеся страны в процессе перехода к многополярному порядку», – говорится в публикации.

Однополярный мир во главе с США был сосредоточен целиком на потребностях стран Запада, считает катарский телеканал Al Jazeera. По этой причине развивающиеся страны увидели в БРИКС достойную альтернативу: «Группа БРИКС стала альтернативой после того, как многим бедным и развивающимся странам стало ясно, что однополярная глобальная система и международная система, на которой она была построена после Второй мировой войны, сосредоточены на Западе, возглавляемом США экономически и в финансовом отношении».

Борьба с санкционным давлением и дедолларизация

Страны БРИКС постараются выработать стратегию по снижению зависимости от американского доллара, пишут мировые СМИ. Так, The Economist утверждает, что страны БРИКС предпримут попытку «построить новую глобальную финансово-платежную систему, чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее приятелей от санкций».

Как пишет издание, в этом заинтересованы сегодня многие государства, которые усомнились в своей независимости от американских финансов на фоне вмешательств США в работу «формально независимой системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключать неугодные банки и целые страны».

Агентство Reuters отмечает, что Россия на саммите в Казани будет стремиться убедить страны БРИКС создать альтернативную платформу для международных платежей, которая была бы защищена от западных санкций.

«Президент Владимир Путин стремится превратить БРИКС, в который вошли Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, а также Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, в мощный противовес Западу в мировой политике и торговле», – говорится в публикации.

Гонконгское издание Asia Times считает, что БРИКС вполне может если не заменить господствующий доллар, то как минимум ослабить его роль в мировой экономике.

«Логическим следствием такого сдвига станет то, что доллар, несомненно, остается жизненно важным для мировой торговли и потоков капитала, однако его роль убежища в неспокойные времена ослабнет, поскольку инвесторы будут взвешивать варианты и выбирать из множества альтернатив», – отмечает газета.

О желании стран БРИКС покончить с господством доллара пишет и турецкое издание Milliyet: «БРИКС, считающийся альтернативным Западу блоком, хочет подорвать господство доллара и евро в международной торговле и сформировать альтернативную платежную систему. Также страны БРИКС изучают идею создания новой резервной валюты и желают обеспечить развивающимся государствам большее представительство и право голоса на международной арене».

Усиление роли Путина на мировой арене

Не обошли стороной зарубежные СМИ тему возрастающего влияния в мире Президента России Владимира Путина, который председательствует на стартовавшем саммите в Казани.

Издание Time указало на провал США в попытке изолировать Россию на международной арене. В частности, факт участия в саммите БРИКС в Казани представителей более чем 30 государств говорит о готовности этих стран взаимодействовать с РФ и лично с Путиным.

«Собрание такого большого количества иностранных лидеров в России подчеркивает готовность многих, особенно из стран Глобального Юга, продолжать встречаться с ним (Путиным) вопреки США и их союзникам», – пишет СМИ.

На бессилие Запада перед лицом усиления роли российского лидера указывает и швейцарская газета Tages-Anzeiger.

«На саммите БРИКС два десятка глав государств любезничают с кремлевским лидером. Они едины в своем неприятии США как ведущей силы основанного на правилах мирового порядка», – пишет издание.

Российский лидер не остался в одиночестве, несмотря на все старания Запада, отмечает CNN.

«Запад хочет, чтобы Путин был изолирован. Масштабный саммит, который он проводит, демонстрирует, что он далеко не одинок. За ним стоит формирующаяся коалиция стран», – сказано в сообщении.