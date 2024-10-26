Хаял Муаззин: «Саммит БРИКС в Казани стал историческим событием, которое привлекло внимание всего мира»

Фото предоставлено Хаялом Муаззиным

«Это событие обозначило новый этап в глобальной политике»

Хаял, саммит БРИКС завершился. Как вы оцениваете его в целом? Как воспринимают это событие в мире?

Конечно, саммит БРИКС в Казани стал историческим событием, которое привлекло внимание всего мира. Это мероприятие укрепило статус БРИКС как важнейшей площадки для международного сотрудничества и взаимопонимания между странами, стремящимися к многополярности. Саммит продемонстрировал, что мир становится все более многополярным, а влияние однополярной системы постепенно ослабевает. В Казани обсуждались важные экономические и политические вопросы, которые будут определять будущее не только стран БРИКС, но и глобального сообщества в целом.

Это событие показало, что у стран-участниц есть общее видение мирового порядка, основанного на взаимном уважении и равноправии. Принятые решения и обсуждавшиеся инициативы открывают новые горизонты для дальнейшего развития международных отношений. В них больше не доминирует одна сила, а каждая страна может свободно выбирать путь своего развития. Казанский саммит БРИКС подчеркнул важность поиска альтернативных моделей глобального взаимодействия, которые не зависят от давления со стороны Запада.

Мировое сообщество оценивает саммит БРИКС в Казани как важнейшее событие, которое обозначило новый этап в глобальной политике. Саммит привлек внимание как сторонников, так и противников многополярного мира. Поскольку он продемонстрировал стремление стран БРИКС к созданию альтернативы однополярной системе, доминирующей в последние десятилетия. Этот саммит ясно показал, что мировая политика больше не может строиться только на основе западных интересов. Страны БРИКС готовы предложить новый формат международных отношений.

Аналитики видят в этом саммите символ изменений, которые происходят в глобальной политике и экономике. БРИКС стал площадкой, на которой обсуждаются не только экономические вопросы, но и вопросы глобальной безопасности, суверенитета и устойчивого развития. Мир наблюдает за тем, как страны БРИКС предлагают новые подходы к решению международных проблем. И эти подходы находят все больше сторонников среди государств, недовольных существующей международной системой.

«Этот саммит ясно показал, что мировая политика больше не может строиться только на основе западных интересов» Фото: kremlin.ru

«Планы Запада по изоляции России не сработали»

На саммите неоднократно звучали призывы к новому, более справедливому мироустройству. Можно ли считать, что в Казани были заложены основы для формирования нового мирового порядка?

Да, в Казани безусловно были заложены основы нового мирового порядка. Саммит БРИКС показал, что мировое сообщество устало от однополярной системы, в которой ключевую роль играют западные страны. Казанский саммит стал символом стремления к системе, в которой будет учтено мнение всех государств, а не только отдельных блоков. На этом саммите были обсуждены принципы, на которых должен строиться новый мировой порядок — это уважение к суверенитету государств, недопустимость вмешательства во внутренние дела стран и равные условия для всех участников международных отношений.

Саммит в Казани можно рассматривать как начало формирования новой геополитической реальности. Здесь наметилась новая архитектура глобальных связей, где экономическое и политическое сотрудничество не ограничивается традиционными западными рамками. Новый мировой порядок, обсуждавшийся на саммите, ориентирован на справедливость, уважение к национальному суверенитету и равноправие. Такие события свидетельствуют о том, что центр тяжести мировой политики смещается в сторону многополярности, и БРИКС становится важной альтернативой существующим западным структурам.

Участие в саммите приняли делегации из почти 40 стран. Можем ли мы утверждать, что планы Запада по изоляции России провалились?

Саммит продемонстрировал, что планы Запада по изоляции России не только не сработали, но и привели к укреплению ее позиций на международной арене. Вопреки санкциям и экономическому давлению Россия остается активным участником международных процессов и важным партнером для многих стран. Более того, саммит БРИКС показал, что у России есть поддержка не только со стороны стран БРИКС, но и со стороны других государств, стремящихся к укреплению многополярности.

Западные страны, пытавшиеся ослабить Россию через изоляцию, фактически добились обратного эффекта — укрепления международных альянсов, таких как БРИКС, которые представляют собой мощную альтернативу западным структурам. Россия продолжает активно развивать свои экономические и политические связи, что делает ее изоляцию невозможной. В условиях, когда мир становится более многополярным, попытки Запада изолировать одну из ключевых держав мирового сообщества выглядят все более неэффективными.

«Саммит БРИКС в Казани открыл перед Ираном новые горизонты для укрепления своих позиций на мировой арене» Фото: © Максим Платонов / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Для Ирана это не только экономическая выгода, но и политический успех»

Как вы считаете – что этот саммит дал его участникам в целом и Исламской республике Иран в частности?

Он открыл перед странами-участниками новые возможности для развития экономических и политических связей. Обсуждались вопросы расширения торговых отношений, создания новых инфраструктурных проектов и взаимного инвестирования. Страны БРИКС получают возможность развивать сотрудничество в обход западных экономических санкций и давления. Это особенно важно для стран, находящихся под санкциями или испытывающих давление со стороны Запада.

Для участников саммита также открылись перспективы диверсификации торговых маршрутов, улучшения условий для инвесторов и создания новых торговых блоков. Эти инициативы позволят укрепить экономику стран-участников и создать устойчивую систему экономических отношений, которая не зависит от западных институтов. Важным результатом саммита стало обсуждение инициатив по созданию новых финансовых инструментов, которые будут способствовать укреплению экономик стран-участниц БРИКС.

Саммит БРИКС в Казани открыл перед Ираном новые горизонты для укрепления своих позиций на мировой арене. Прежде всего, он предоставил нашей стране возможность интеграции в международные экономические и политические структуры, которые не зависят от западного давления и санкций. БРИКС предоставляет Ирану платформу для расширения торгово-экономических связей с ключевыми игроками, что крайне важно в условиях санкционного режима, с которым страна сталкивается на протяжении многих лет.

Участие в таком мероприятии дает Ирану возможность наладить тесные отношения с партнерами из стран БРИКС, такими как Китай, Россия, Бразилия, Индия и Южная Африка. Эти страны могут выступать в качестве надежных союзников Тегерана. В рамках саммита обсуждались вопросы, связанные с созданием альтернативных финансовых инструментов, что позволит Ирану обойти западные санкции и развивать свою экономику в новых направлениях.

Кроме того, для Ирана саммит БРИКС стал важным политическим шагом. Это подтверждение того, что наша страна является значимым игроком на международной арене, несмотря на все попытки ее изоляции. Иран может использовать эту платформу для укрепления своей геополитической роли в регионе и за его пределами. Будучи в центре внимания таких глобальных процессов, Иран демонстрирует, что готов к активному участию в создании нового мирового порядка, который будет справедливым и многополярным.

Таким образом, саммит БРИКС для Ирана — это не только экономическая выгода, но и политический успех. Он подтверждает, что Иран находится на правильном пути, формируя новые альянсы и расширяя свое влияние в международных структурах.

«БРИКС для Ирана — это возможность поддержания и укрепления многополярного мира, где западные страны не играют доминирующую роль» Фото: © Кирилл Зыков / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«В нашей стране крайне позитивное отношение к БРИКС»

Как в Иране относятся к членству республики в БРИКС?

В Иране отношение к БРИКС крайне позитивное, и это обусловлено несколькими важными факторами. Во-первых, Иран видит в БРИКС реальную возможность для укрепления своих экономических позиций и снижения зависимости от западных рынков, которые остаются закрытыми из-за санкций. Страны БРИКС предлагают Ирану альтернативные экономические маршруты и платформы для торговли, инвестиций и технологического обмена. Для иранской экономики это крайне важно, так как страна ищет пути для роста и развития в условиях внешнего давления.

Во-вторых, БРИКС для Ирана — это возможность поддержания и укрепления многополярного мира, где западные страны не играют доминирующую роль. Иран традиционно выступает за многополярность и считает, что глобальная система должна быть основана на равенстве всех государств, уважении к суверенитету и свободе выбора каждой страны. БРИКС как раз предлагает такой подход, и поэтому Иран рассматривает это объединение как стратегически важный альянс.

Кроме того, в Иране БРИКС воспринимается как платформа для политического сотрудничества. Это не только экономический союз, но и возможность для стран вырабатывать общие политические решения по ключевым вопросам международной безопасности и региональной стабильности. Иран видит в БРИКС возможность для укрепления своей роли на международной арене и защиты своих интересов.

Таким образом, в Иране БРИКС воспринимается как важный альянс, способный стать серьезным противовесом однополярному миру и предложить новые механизмы международного сотрудничества, которые будут справедливыми и учитывающими интересы всех стран, а не только западных держав.