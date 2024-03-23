Игорь Бикеев: Главное, чтобы не избегали возмездия организаторы террора

Чудовищное преступление в «Крокус Сити Холле» потрясло до глубины души огромное количество людей как в России, так и за рубежом. Об этом заявил «Татар-информу» депутат Госсовета РТ, первый проректор Казанского инновационного университета Игорь Бикеев.

«Искренне разделяю боль утрат и выражаю соболезнования родным и близким безвременно ушедших. То, что сделали убийцы, не имеет прощения и оправдания. Они наверняка понесут самое строгое наказание по закону. Этого требует общественное мнение, и об этом наверняка позаботятся правоохранительные и судебные органы», – сказал спикер.

По мнению Бикеева, самое главное, чтобы справедливого возмездия никогда не могли избегать организаторы террора, которые, «действуя из тени, вербуют исполнителей, подбивая их на страшные дела, вкладывают им в руки оружие и взрывчатку, а потом упиваются радостью, видя ужасный результат своих действий».

«Именно они – главные, самые отвратительные чудовища, делающие бизнес на чужой крови. Истинные хозяева террористов считают, что им ничего не будет, что правосудие их не настигнет. Нужно сделать так, чтобы они ошиблись, чтобы все виновные были справедливо и показательно наказаны. Чтобы никому и в голову не пришло в дальнейшем попытаться повторить их злодеяния», – подчеркнул он.

Депутат добавил, что организаторы террора, возможно, сами того не понимая, дают военно-политическому руководству страны законное и моральное право обеспечивать справедливое возмездие виновным как путем правосудия, так и путем ликвидации преступников, предупреждая совершение ими новых чудовищных дел.

«Люди, отдающие приказы убивать мирных жителей страны, не могут остаться безнаказанными. Демилитаризация и денацификация, другие цели специальной военной операции обязательно должны быть достигнуты. Трагедия "Крокус Сити Холла" очень четко это подтвердила», – заключил собеседник информагентства.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.