«Иди, а то потеряешь себя»: жена поддержала решение супруга уйти на СВО

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Три года продолжается специальная военная операция. Одним из тех, кто добровольно решил вступить в ряды действующей армии, стал Искандер Шигабетдинов.

Отец троих детей, инженер, работавший на заводе Горького и на нефтеперерабатывающем производстве, он уже побывал на фронте в 2023 году и вернулся. Но Искандер принял решение – снова пойти добровольцем, подписать контракт и вернуться к боевым товарищам.

«Ребят там много, знакомых… Хочется, чтобы они быстрее вернулись домой. Я долго созревал, а потом понял – если не я, то кто? Мои дети не должны слышать выстрелы и взрывы. Ради них я готов бороться», – попытался объяснить свою мотивацию Искандер.

Семья приняла его решение с пониманием. Супруга сказала ему: «Иди, а то потеряешь себя, если не ответишь на этот внутренний зов».

В сборах помогали дети. Младший сын аккуратно сложил в рюкзак теплые носки и любимую кепку отца. Старший прижал его крепко-крепко, будто не хотел отпускать.

Группа, которая отправилась на фронт из Зеленодольска, стала одной из самых многочисленных. Она состояла из 12 бойцов.

«Именно в этот день, когда три года назад страна начала специальную военную операцию, мы провожаем наших ребят. 12 бойцов – это сильный отряд. И мы верим, что они вернутся домой с победой», – заявил заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Евгений Краснобаев.

«Конечно, страшно. Но кто, если не мы? Мы не должны допустить, чтобы наши дети услышали шум боя наяву», – сказал Искандер.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.